Tachovský útulek pro Šmudlinu chce rozšířit prostory. K tomu je ale potřeba velkých peněz, jak říká vedoucí útulku Gabriela Jägerová. "Koupili jsme vedlejší pozemek a tam bych chtěla postavit ještě jednu budovu, která by měla velké využití, mimo jiné by tam byla ošetřovna a prostory pro nemocné psy nebo rodící fenky," uvedla Jägerová.

Gabriela Jägerová z tachovského útulku a manželé Marešovi, od kterých převzala šek. | Foto: archiv Gabriely Jägerové

Peníze shání pomocí sbírky na portálu HITHIT. Ale se zajímavým nápadem přišli i další podporovatelé útulku, jak uvedla Kamila Všetičková z Tachova. "S kamarádkou Katkou Lorencovou jsme udělali sportovní výzvu, dalo by se říct takový virtuální závod. Od začátku roku až do desátého můžou lidi sportovat ve prospěch útulku, a to tak, že se přihlásí na e-mailovou adresu sportujuprosmudlinu@email.cz a startovné zaplatí na HITHITU. Sami si vyberou částku a trať, kterou proběhnou nebo jen projdou. Pak nám pošlou těchto kilometrů. Přitom nejde o časy ani o počet kilometrů, jde jen o to se zaregistrovat a zaplatit startovné, a takto útulku pomoci," vysvětlila Všetičková s tím, že na závěr budou i nějaké odměny.