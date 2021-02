Tak jsme si co do počasí užili v první půli měsíce února mnohé, co se zimou souvisí - sněhové přívaly, ledovku i mlhy, oblevy a deště, co víc nás mohlo potkat. Jsme zvědaví, jak s námi letošní zima ještě naloží, povětrnost má určitě v záloze i další překvapení.

O Scholastice navleč si rukavice

Ostatně po bahnitém a virovém počátku měsíce bychom možná byli rádi, kdyby nám kaluže zamrzly pod nohama, o choroboplodných zárodcích v povětří ani nemluvě. Pranostiky pro tento čas nejprve zmiňují, že svatá Apolena (9. 2.) bývá v mlze často zahalena; den poté, o svaté Scholastice, navleč si rukavice. Konečně o svatém Řehoři II. (13. 2.) mrazy přituhnou a vše moří. To znamená, že dosavadní spíše sněhové pranostiky jsou nyní vystřídány rčeními, která upozorňují na mrazy, co mohou vydržet až do Matěje (24. 2.). Možná ale, že letos tzv. pozdní zima rychle poleví, když kosi si už někdy po ránu pohvizdují jako o závod a keře řady druhů vesele pučí bez ohledu na staré moudrosti i roční období.

Když za zimy zamrzala kola mlýnů

Bývaly i tak kruté zimy, že za nich zamrzala kola mlýnů a bylo zle. V takových časech nešlo mlít mouku a chudí lidé bez forotu nemohli mít chleba. Jak píše v r. 1795 J. Vavák, rychtář z Milčic: "Bylo tenkrát mnoho sněhu a velká zima nadmíru, že přicházelo málo lidu do chrámů Páně, neboť se nemohly k tomu užít sáně; také žádný forman si cestou jet netroufal. Ouzkost měly s tou zimou mnohé vesnice, neb žádné vody neměly jejich domácí studnice; mráz prameny i dna studnic vysušil, lid i dobytek nebohý s zimou žízně zkusil."

Připomeňme i u nás strmé cesty k vodním mlýnům v údolí Úterského potoka či na Kosím potoce pod Křínovem, aj. Pravdou ovšem je, že mrazivý únor by měl být předpokladem normálního průběhu počasí v dalších měsících, na které čekáme všichni.

O legendě i dnu ve znamení lásky

Pravdou je, že únor je měsíc co do povětrnosti i člověčích událostí ještě hodně nejistý a pohled z okna naše pochybnosti jen potvrzuje. Přesto však zvláště mladší mezi námi trochu té radosti nemine, před polovinou měsíce čeká všechny zúčastněné Den svatého Valentýna (14. 2.) i radosti s ním spojené - jde totiž o svátek lásky a přízně mezi partnery, ve kterém se tradičně posílají zamilovaná přání a dárky, to vše a ještě více ve znamení srdce jako symbolu lásky.

Vycházka na Valentýna má své kouzlo.Zdroj: Pavel Nový, Tachovsko

Jak známo, ctnostný a moudrý Valentýn působil za vlády císaře Claudia II. v kněžském úřadu a koluje o něm řada legend. Například prý vyléčil zrak zamilované dívky, podle jiné potají oddával zamilované římské páry. To proto, že vládce Říma zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo zasnubovali, protože pak jen neochotně chodili do boje. Proto byl kněz Valentýn posléze zatčen a v r. 296 n. l. popraven. Na počest jeho mučednictví vznikl pak romantický svátek všech zamilovaných, kterého se v posledních desetiletích ujala hlavně mladá generace. Věřme, že i letos bude růžových přání i dárků od Valentýna habaděj a každý jeden udělá radost. To jen zlí jazykové tvrdí, že současné slavení Valentýna zanesli do Čech obchodníci za účelem zisku.

Svatý Valentýnek - jara tatínek

Možná si řeknete, že pranostika v nadpisu je na současnou dobu až příliš optimistická, ale mládí s vámi souhlasit nebude. Ono není snad jediné zimy, která by si nepohrávala s naší náladou i trpělivostí, ostatně naše očekávání jsou velká a skutečnosti zatím nic moc. A jak známo, ani trochu té valentinské radosti není zadarmo a celý svět nejen co do počasí je nyní nevypočitatelný až běda.

Nic zkrátka není ani v únoru zadarmo - kdo nyní vyhlíží za okny pohledný zbytek zimy a jásavé předjaří se vším všudy, také nemá vyhráno - každá víkendová chvilka na procházce za humny či ve volné přírodě ale určitě potěší, uvolní mysl a zpevní kondici. Ostatně ruku na srdce - takové osvěžení potřebujeme nyní všichni, mladí i dříve narození.

Pavel Nový