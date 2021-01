Zatím jsme si sice užili pár dnů s řádnou sněhovou pokrývkou a mrazy, ale před závěrem měsíce nás nečeká patrně na zemi ani na obloze žádná sláva. Dle pranostik by nyní mělo nastupovat normální vyvrcholení zimy - už na svatého Knuta (19. 1.), prý přicházívá zima krutá. Další dny pak může dle tradice paní Zima ještě směle přitvrdit.

O zimě vpravdě fabiánské

Lidová meteorologie zná nejen počátkem ledna zimu tříkrálovou, ale také tzv. zimu fabiánskou, které jsme již svědky. O svatém Fabiánu a Šebestiánu (20. 1.) zalézá zima za nehty i otužilému kmánu. Fabiánské mrazy málokdy schází - svatý Fabián, to je zimy pán. Další povětrnostní výroky k tomuto datu jsou však opatrnější, takřka alibistické - na svatého Šebestiána se musí někdo utopit, nebo zmrznout. Po něm přichází svatá Anežka Římská (21. 1.), na ni od kamen se nechce, což je i případ nejednoho zahrádkáře. Pokud je ale tato světice laskavá, vypustí skřivana z rukáva, což je první skřivánčí pranostika roku.

Ovšem nejvýznamnějším dnem počátku poslední dekády ledna je z hlediska počasí den svatého Vincence (22. 1.). Na něj blesk slunečný znamená rok u víně být hojný, což je pranostika známá již r. 1710. Svítí-li slunce v den Vincence, třeba pro víno i žito starat se o žence; je-li pěkně a teplo, budou velká parna v létě a teplé noci v srpnu. Na Vincence slunce plní vínem sudy. Naopak, jsou-li na něj vody plné koleje, na dobré víno není ten rok naděje. Obdobná povětrnostní rčení jsou známa i v dalších evropských jazycích.

Když je lednové počasí prevít

Jak praví klasik, počasí je prevít a nějaké nářky a sakrování či zaklínání a podobné způsoby na něj vliv nemají. Ale skalní zahrádkáři tvrdí, že za oblevy lze už nyní zpracovávat půdu, neb se mrazem drobí. V čase náladové zimy je tak možné vykonat víkendový výšlap na zahrádku a učinit jí první letošní dobro. Tak třeba sklepávat sníh z chatky a jehličnanů, douklízet na co na podzim nezbyl čas, zasypat do ptačích krmítek a spočítat krtčí hromady. Také políčit na myší osazenstvo, co se letos vyvedlo v počtu opravdu hojném, a tak podobně.

Pár odhodlaných zahrádkářů se může v pracovním nadšení opravdu v lednu pustit s rýčem či motykou do půdy, aby si posléze většinu vydobyté půdy přinesli domů, přilepenou na botách; navzdory domácím připomínkám mohou se vítězoslavně tvářit a tvrdit, že už se země otvírá. Většinou ale brzy zlomí násadu či rozkopnou cibulky narcisek či tulipánů. Po neúspěchu přichází pokus zpracovávat tvrdou půdu dlátem a kladivem, ale to brzy omrzí a semtexem nelze. Poté už opravdu nezbývá, než nyní za zimy fabiánské dělat různé přípravné práce na jaro, předpěstovávat za okny sazenice zeleniny, sledovat zahradnické katalogy a doufat, že bude líp. Pane na nebi i člověče na zemi, jak je ten letošní leden předlouhý.

Povětrnost je třeba pěstovat

Již Karel Čapek v Zahradníkově roku vystihl, že v lednovém období by měl zahrádkář počasí hlavně pěstovat, nic jiného nezbývá. Jsou různé lsti, jak lze i na českou povětrnost vyzrát a způsobit změnu. Například jakmile se rozhodneme obléci do toho nejteplejšího, co máme na sebe, nastane pravidelně oteplení. Obleva rovněž nastává, domluví-li se několik přátel, že určitě pojedou na hory lyžovat.

Zákon schválnosti působí i v případě, kdy někdo napíše do novin článek, ve kterém popisuje letošní zatím až vlahou zimu, kdy je devět nad nulou a lze si pomalu vyjít do přírody ve flanelové košili. Ve chvíli, kdy se takový článek tiskne a posléze jej lidé čtou, už zase venku mrzne až praští, cestářům a lyžařům omrzají tváře a od Šumavy přes Český les až ke Krušným horám se z komínů kouří jako o závod. To si potom našinec řekne, že prognózám se v novinách nedaří, ostatně v politice to není o nic lepší. Takže příjemnější časy příští, při očekávání předjaří na zahrádce a vůbec.

Pavel Nový