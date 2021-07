A tak vznikl nápad vlky tímto způsobem aspoň připomenout, jak uvedla učitelka výtvarné výchovy Vlasta Andršová. „Vlci zde žili, i název Vlčí hora mnohé vypovídá. Žáci tuto skutečnost nejen připomínají, ale berou to i tak, že po nich na Vlčí hoře zůstane nějaká stopa," vysvětlila Andršová.

Vlk je vysoký jeden metr a pokud to bude možné, dostane za rok dalšího kamaráda. „Chtěli bychom z toho udělat tradici, že každá devátá třída po sobě zanechá v lese jednoho vlka. Náš vlk má kostru z recyklovatelného materiálu, na tu se pak nanášela stará prostěradla namočená v do rozdělaného cementu. Na to jsme pak nanášeli beton a sochu dotvarovali," dodala učitelka výtvarné výchovy.

Vlk bude umístěn do lesa na svahu hory, děti se na to moc těší. „Ty výroba vlka byla úžasná, mě to moc bavila. Vlastně jsem se poprvé s touto technikou setkala," řekla Michaela Franková.

I Kristýna Valovská si domů nesla hezký pocit. „Ani jsem nečekala, že výsledná velikost bude taková, představovala jsem si ho podle kostry menšího. Ale fakt mě tyto hodiny moc bavily, bylo to super," uvedla deváťačka.

Martina Sihelská