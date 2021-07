Zdání klame, právě dnes přichází v kalendáři den Sedmi bratří (10. 7.) a podle povětrnostních rčení je tento den směrodatný pro počasí v dalších bezmála padesáti dnech, kam se hrabe medardovská čtyřicítka. Když na den Sedmi bratří prší, sedm neděl déšť dovrší. Střecha sedm neděl neuschne a podle slezské pranostiky hnijí kobzole.

Naopak když už máme hlavní deště za sebou, může se v lepším případě stát, že v tento den neprší, pak se uplatní povětrnost vrcholného léta a bývají pěkné žně, při kterých se obilí sváží za sucha.

Až k nám zavítá svatá Markéta

Kdo by si nepřál právě onu pěknou variantu teplého a požehnaného léta, ve které se má dařit rekreantům na dovolených, vnoučatům na venkově i zemědělcům na polích, o ovoci a zelenině na zahrádkách ani nemluvě. Také svatá Markéta, která povede 13. července žence do žita, má nejraději suchou variantu léta, která ovšem do končin pod Českým lesem přicházívá o něco později, tak o týden či dva. To již jsou zlatavé ječmeny kolem Stříbra a Kladrub obtěžkané úrodou, také zrající řepky je na širých lánech tachovských všude dost.

Ovšem není-li na Markétu slunečno, obyčejně těžké bouřky přicházejí a se senem bude potíž. Zapláče-li Markyta, bude dešťů do syta. Když na ni prší, ořechy ze stromu srší, takže z toho mála vlašských a lískových ořechů na stromech už mnoho nezbude. Je však i možnost jiná, totiž že bude pokračovat období veder a sucha z předchozích týdnů. Mohou dokonce přijít tzv. psí dny, kdy má slunce největší sílu.

Červencové zahradní radosti

Jak praví sám zahrádkář z největších, totiž Karel Čapek, teď v červenci je habaděj možností, jak se aktivně potěšit na zahrádce. Klasický zahrádkář dobře ví, že červenec je především časem očkování růží. Při této činnosti si zahradnickým nožem čili žabkou nejspíše rozřízneme bříško palce a pomocí fáče potom na něm vytvoříme rudé poupě, ostatně červená patří k červenci, proto doplňme zahradní lékárničky.

Také encyklopedie pro zahrádkáře, co nyní navrhují asi sto důležitých činností, třeba sestřihovat živé ploty, odstřihovat odkvetlé květy nebo květenství, přepichovat dvouletky vyseté před rokem a vyvazovat vysoké jiřinky ke kolíkům. Také sklízet bobuloviny, jahody a třešně a po sklizni provést průklest; u révy vinné vyvazovat letorosty, atd.

Není nad letní kropení a zalévání

Jednou z hlavních letních starostí je nyní zalévání a kropení zahrady, po minulých deštích je už zase čím. Naštěstí nová technika v podobě pump a centrál usnadnila dříve velkolepé běhání s konvemi po pozemku, kdy zahrádkář počítá konve jako automobilista kilometry. I tak dostanou záda zabrat a potom navečer pokračují doma masážní a další úlevné praktiky. Hlavně, že my máme zalito a sousedé nemají ve společné studni ani kapku vody. To potom korbel piva při sledování fotbalového Eura má hned špičkové parametry.

Stručně řečeno po čapkovsku, není nad letní zahradní radosti a potěšení, jen se podívejte třeba na tyhle květiny, ono je to opravdu jako ženské, tak krásné a svěží, oči bys na tom nechal a nikdy se nedohledíš té krásy. Jaká škoda, že čas míjí, krása přechází a jen zahradník trvá.

Pavel Nový