Mrazu, ledu i sněhu jsme si v posledních týdnech užili až nad hlavu. Poslední dekáda února sice přinesla oblevu, po ní ale má přijít delší období mrazů, jak se na závěr zimy patří - je-li mráz o svaté Gabriele (27. 2.), bývají žně veselé; sedlák pod Českým lesem má pak dobré vyhlídky na vysoké zemědělské výnosy.

Předjaří pod Přimdou. | Foto: Foto: Pavel Nový, Tachovsko

Zimní proměny v krajině Českého lesa a jeho podhůří zachytil nad jiné pečlivě spisovatel J. Vrba. Jak píše v Myslivcově roku, oblevy tu nebývají příliš prudké, zato vytrvale hlodavé. Když začínají, leží všude sněhu po kolena, ovšem po čtrnácti dnech se zdá, že vleklá obleva promění se v dokonalé tání, uprostřed něhož odejde zima takřka nepozorovaně. Sníh většinou zmizí v druhé polovině února a ukáže-li se ještě, bývá to takový ten aprílový, co roztaje za pár hodin poté, co lehkým popraškem přizdobil zemi.