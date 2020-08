A pokud tento předpoklad vyjde, určitě si oddechnou i jejich rodiče, co museli stihnou všechno, včetně rozšířených povinností domácí výchovy a výuky.

Doufejme, že ve zbývajícím srpnovém čase dovolí nám ještě letní počasí užít si těch nejpříjemnějších letních chvil, a to především někde u vody, bude-li ještě kde jaká. Ostatně ani dešťové srážky v míře přiměřené by na hroudě tachovské nevadily, což vám potvrdí snad každý jeden zahrádkář. Realitou však zůstává, že jsme v první polovině osmého měsíce roku byli častováni jak tropickými dny, tak i kratšími obdobími dešťů, zkrátka přetržitým počasím ve stylu dvojboje - slunečníky kontra deštníky. Oblíbené letní slavnosti včetně vavřineckých poutí vzaly letos za své, z větších akcí zbyly nanejvýš minislavnosti.

PĚKNÝ DEN NANEBEVZETÍ - POŽEHNANÝ PODZIMEK

Ještě, než se soustředíme na zahradní rozvernosti letošního srpna, připomeňme si řeč pranostik pro toto období. Ty znovu upozorňují, že počasí se už nenápadně mění, k tomu patří i sestupná křivka teplot vzduchu. Nejstarší z povětrnostních rčení ke dni Nanebevzetí Panny Marie (15.8.) zaměřují se na budoucí úrodu vína. Je-li o Nanebevzetí pěkně, nastane požehnaný podzimek a počasí bude příznivé vinné révě. Slunce-li o Nanebevzetí P. Marie svítí, lze hojnosti vína se nadíti.

Celkově tyto pranostiky vycházejí ze zkušenosti, že se v druhé polovině srpna povětšinou nevyskytují delší srážková období. Pokud se tak nestane, může dojít na jediné rčení méně vlídné - když o Nanebevzetí P. Marie prší, tak padesát dní mokrých k očekávání máme, což se ovšem zdá zcela přehnané, ba omylné. Zato prší-li jen týden po Rochu (16.8.), bramborů přibude každý den trochu.

SRPEN NA ZAHRÁDCE DLE ČAPKA

Jak píše náš zahradník z největších, srpen je obyčejně doba, kdy náš zahrádkář opouští svou zahradu divů a jede na dovolenou. Ač po celý rok důrazně hlásal, že letos nepojede nikam, že taková zahrádka je nad každý letní byt, prchá i on pod vlivem stěhovavého pudu, nebo kvůli sousedům, aby se neřeklo. Odjíždí ovšem s těžkým srdcem, pln obav a starostí o svou zahrádku, kterou svěří nějakému příteli či příbuznému, řka, že teď není na parcele vůbec žádná práce. Už druhý den píše, že je strašné sucho, konifery je třeba hodinku stříkat hadicí, každému rododendronu dopřát asi dvě konve odstáté vody a stromům tak po čtyřech, to dá rozum. Až se vrátí, utrousí jen nevrle, jak mu ten lajdák a vrták tu zahradu zřídil, tomu tak něco svěřit !

Náš zahrádkář na dovolené, pohlížeje na Matterhorn či Gerlachovku, chtěl by mít tyhle hory na své zahrádce i se vzácnou květenou; také kousek pralesa, horskou bystřinu, rovněž kousek mořského pobřeží, šikla by se mu i zřícenina gotického kostela a tamhleta tisíciletá lípa, i nějaký ten kamzík na skále. Kdyby to nějak šlo, udělal by i smlouvu s čertem, ale chudák čert by za tu jeho duši zatraceně draho zaplatil. Na tolik žádostí by prostě nestačil, a zlostně švihaje ocasem, raději by našeho zahrádkáře vyexpedoval do nebe - beztoho jinam nepatří.

DROBNÉ ROZVERNOSTI Z PRAXE

Buďme k sobě upřímní, v srpnu máme už i pěstitelské úspěchy, třeba cukety už rozdáváme i těm, co je nechtějí, rajčata ve sklenících i na záhonech se začala červenat a šiky okurek si žádaly o utržení. Ale pokud jde třeba o rybíz, o kanadské borůvky a černý jeřáb, netřeba se starat o úrodu, kosové jsou stále hladoví a poradí si do dvou dnů. Ani zelenina nemá ještě vyhráno, po deštích k ní míří v celých rojnicích španělští slimáci. Také první plody broskvoní a jablek ochráníme jen tak, že se budeme ke kmenům stromů připoutávat přes noc řetězem, a jím chrastit v ústrety dvounohým pobertům, to po vzoru zelených aktivistů.

Takže mnoho píle, pěkných zážitků i letní relaxace na našich srpnových zahrádkách, nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme ! …

Pavel Nový