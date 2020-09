Jak píše spisovatel Karel Čapek, tento každoroční rozkvět zralého věku je mocnější a vášnivější, než ty neklidné a prchavé hejble mladého jara - je v tom rozum a důslednost dospělosti.

Ostatně je už na čase, abychom se i v nejprve suchem a posléze dešti trápeném koutu tachovském dočkali pověstného babího léta v jeho příjemné podobě, která nastupuje právě kolem půli září, někdy i dříve. Pokud se zdrží, třeba až do října, nemá pohoda času babích vláken v našem příhraničí chybu, a ocenit ji dokážou venkovní profese, také turisté, zahrádkáři v osadách i stále ještě kvetoucí růže na keřích. Celý ten pěkný čas mají ukončit divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

Od vlaštovek ke svatému Kříži

Blížící se podzim připomínají některé aktuální pranostiky. O Panny Marie Narození (8.9.) - vlaštoviček rozloučení; pak už jich tu více není. Po svatém Kříži (14.9.) podzim se blíží; na něj odkud fouká vítr, odtud přijde drahota. Od Panny Marie Sedmibolestné (15.9.) teplota rychleji poklesne. Den poté má svátek Ludmila, ta prý deštěm obmyla, což značí, že tato světice přinášívá ráda déšť a vítr.

Známo je také, že již právě probíhající podletí, jako období před počátkem podzimu, na strakaté kobyle jezdí. V přírodě i na zahrádce vyznačuje se rozmanitostí plodů i barev; u člověka je obdobím smířlivého postoje k životu, který se dostavuje z vědomí zabezpečenosti pro dlouhý zimní čas - vinaři opečovávají sudy, zemědělci sýpky, houbaři zase plné košíky hřibů, to bude doma radosti až do půlnoci. Nu a zahrádkáři pochopitelně shromažďují úrodu svých výpěstků ze záhonů i ze stromů a ostří motyky na kobzole, už přichází čas dýmu bramborové nati.

Září z pohledu zahrádkářského

Není divu, že sám Karel Čapek dospěl k názoru, že svým způsobem, a zejména z pohledu zahrádkářského, je září vděčný a znamenitý měsíc. To proto, že v něm kvete zlatobýl, také těžké a ohromující jiřiny. Hlavně je září vyvolený měsíc všeho, co kvete podruhé, stačí se rozhlédnout po zeleni. Třeba v Tachově a Okrouhlém Hradišti zaznamenali jsme opakovaně kvetoucí magnolie, i některé další dřeviny. Rovněž je to měsíc zrající révy, nového burčáku i jiných tajemných přírodních předností, které mají svůj hlubší smysl.

Navíc se v září opět otevírá země, tudíž právě nyní je třeba sázet vše, co se má do jara usadit. To dává nám zahrádkářům příležitost, abychom opět pobíhali po sousedech i renomovaných pěstitelích, okukovali jejich kultury a vybírali si nové poklady pro nové jaro. Navíc tak máme příležitost zastavit se v ročním koloběhu právě u těchto odborníků a složit jim svůj hold. Kdo umí, ten umí.

O zahradní půdě i tajném snu

Každý pěstitel se dušuje, že má na své zahradě docela špatnou půdu, a mnohý z těch tachovských má svatosvatou pravdu. Navíc tvrdí, že nemrví, nezalévá ani na zimu nepřikrývá; tím chce patrně říci, že jeho květiny tak dobře rostou z pouhé náklonnosti k němu. I Čapek poznal, že něco na tom je - v zahrádkaření musí mít člověk šťastnou ruku nebo takovou jakousi vyšší milost. Pravý zahradník může jen tak vpíchnout do země kus listu, a kupodivu mu z toho vyroste kterákoliv kytka.

Zatím se my laikové pipláme se semenáčky, vlažíme, dýcháme na ně a krmíme je rohovou moučkou, nakonec nám to jaksi zaschne a zatáhne se. Inu, určitě v tom jsou nějaká kouzla, podobně jako v myslivectví a v medicíně. Takhle vypěstovat nový druh, takovou žlutou pomněnku nebo pomněnkově modrý mák či bílý hořec, prostě něco, co tu ještě nebylo - to je tajný sen každého vášnivého zahrádkáře, to by bylo pýchy a radosti až k puknutí. Takže vlídné a úrodné září, a nežehrejme nad prvními barevnými listy - co je takový padající list nad tím bohatým rozkvětem podzimním …

Zářijové plody jsou ozdobou zahrádek.

Pavel Nový