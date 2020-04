Jeden neví, do jaké situace se zítra probudí, buďme optimisty. Proto pochvalme i letos každý z nás časy jarní a s nimi přicházející radosti slunce, květů a nového rozpuku v přírodě i člověku. Právě Velikonoce jsou tradičním dokladem nástupu jara, řadí se ovšem mezi svátky pohyblivé. Slaví se první neděli po prvním jarním úplňku; když ale připadne první jarní úplněk na neděli, jsou velikonoce až neděli následující.

Obecně může velikonoční neděle připadnout na den v intervalu od 22. března do 25. dubna. Je tedy zřejmé, že letos přicházejí tradiční svátky jara poněkud později, a to s nástupem druhé dubnové dekády - neděle velikonoční čili Hod boží velikonoční připadá na 12. dubna. To znamená, že předevčírem byl Zelený čtvrtek, a včera pak Velký pátek; když na něj prší, případně hřmí, je na polích k doufání dobrá úroda. Dnes jsme přivítali Bílou sobotu, prší-li na ní, bude žíznivý rok a urodí se málo třešní, ony i předchozí ranní mrazíky už vykonaly na časně kvetoucích peckovinách své mrazivé dílo.

Rozhodne Hod boží velikonoční

Povětrnostní rčení všímají si nejvíce zítřejší neděle, čili Hodu božího velikonočního. Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni. Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají. Další pranostika zase tvrdí, že déšť velikonoční suchou potravu přináší, ale čas pěkný hojně sádla a potravy. Na velikonoce jasno - bude laciné máslo, což zní za současného stavu velmi optimisticky; připomeňme, že třeba benzin již příjemně zlevnil v březnu.

Není ovšem žádnou výjimkou, že se počasí o velikonočních svátcích více či méně nepovede. Pak platí, že prší-li o Hodu, bude v létě nouze o vodu.

Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání. Když na velikonoční neděli prší, na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti bude. A vítr, který od velikonoc do svatého Ducha panuje, má se držet po celý rok, což se zdá být pořekadlo hodně pověrečné, ba až pouhá lež.

Velikonoční čepejření naší přírody

Pravdou je, že letošní dny velikonoční budou mít svá omezení, která nepamatují ani opravdoví pamětníci, s tím je třeba se smířit. Hezké počasí o velikonocích určitě ocení všichni, kdo se konečně vydali do přírody, aby si někde u potoka opatřili vrbové pruty a z nich upletli pomlázku čili pamihodu, také dynovačku či mrskut za účelem rodinné či milenecké pondělní exekuce. A pokud zastihnete někde u vrbičky hastrmana, nedivte se, že se rmoutí - jednak mu řežete pěkné proutí, možná se lekl vaší roušky, či má dokonce strach z karantény. A jak sděluje z Prahy Dr. Mráček, u Vltavy na náplavce je bezpečný poklid, hastrmani mají na hrnečky s dušemi stopstav.

Naštěstí naše příroda nedbá, a den ode dne je stále živější, protože zelenější, jak se na novou vegetační sezónu sluší, navíc je protkaná barevnými zázraky prvních květů, radost pohledět. Podél potoků a na vlhčinách už můžeme zahlédnout květy sasanek, orsejí a křivatců, také nápadné palice devětsilů. V hájcích a pod lískami pak nakvétá časná jarní květena s jaterníkem, podbílkem, plicníkem a bažankou, někde zahlédneme modrofialové koberce dymnivky. Na vesnických předzahrádkách a také před zámkem ve Svojšíně udivují květy skvostných magnólií čili šácholanů. Mnohá okna jsou již slavnostně vyzdobena, od květin a kraslic až po zajíce, radost pohledět. Zkrátka ani letos není nad alespoň malé nahlédnutí do malebných velikonočních zákoutí, v přírodě i před okny stavení.

Velikonoční čas přišel, buď každý vesel

Určitě je nejvyšší čas ozdobit vejce a upéci pečivo v podobě beránka či mazance, a poté v pondělí absolvovat velikonoční omlazovací kůru. A nedivte se pánové překvapením - letošní rok je přestupný. Velikonoční čas přišel, buď z toho každý vesel. Takže vlídné a přiměřeně veselé dny sváteční, ve kterých míříme spolu s přírodou do stále příjemnějších dnů pravého jara. Pavel Nový