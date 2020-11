"První zastavení naučné stezky máme na rozcestí u Jánského rybníka, kterému se kvůli tvaru ale často říká Křivý. Tady je také altán, uvítací informační tabule, pocitový chodníček a také odpadkový koš. A o 150 metrů dále pak stojí kaplička svatého Eustacha. Tu jsme vysvětili a myslím si, že si právem zaslouží, aby ji lidé poznali,“ řekl k tomu Souček.

Svatý Eustach je patronem lovců, lesníků a lidí, kteří v lese pracují. Kaplička je mu zasvěcena proto, aby lidi pracující v lese ochraňovala před vším zlým, co je může v lese při těžké práci potkat. „Prosíme, aby nás chránil nejen před úrazy při těžbě lesa, ale také před vším špatným, co se lesu může stát, teď nás například moc trápí sucho a kůrovec. Je to velký boj a já se smutkem vnímám, jak mi tento les postupně odchází," svěřil se hajný.

Kapličku postavil Antonín Feitl ze Suché u Nejdku na přání hajného Vladimíra Součka ze Stříbra, který je jeho dlouhouletým přítelem a o tento les se řadu let stará. Kolem vede alej z jírovců, višní a lip.

Trasa je okružní a má tři zkratky, kterými se dá vrátit zpět ke kapličce svatého Eustacha. I přes jeden kilometr lesní cesty, na které se nacházejí šišky a klestí, se můžete na stezku vydat i na kole či koloběžce.

Martina Sihelská