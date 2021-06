Přemýšlivost, originalita, tvořivost či invence. Takové jsou silné stránky nadaných dětí, s nimiž je nutné už odmalička pracovat.

Nadané dítě je potřeba chápat. Kromě pochopení je také důležitá znalost toho, co takové dítě potřebuje, aby se mohlo rozvíjet. A to je zásadní. Během nedávného on-line semináře, který pořádala Místní akční skupina Český les, to uvedla pedagožka Monika Stehlíková, která se již patnáct let věnuje práci s nadanými dětmi.