V přenesené podobě se tento prastarý svátek zachoval jako zvyk pálení čarodějnic. Inu temné síly, ztělesněné v jejich postavách, je třeba ničit plamenem, který plní očistnou funkci. Tradice ohnivých vater opět získává na popularitě, málo v oblibě ji však mají hasiči, kteří dokonce zpracovali manuál, jak bezpečně přečkat noc včetně varování před skákáním přes oheň. Tento podvečer se také staví na návsích a náměstích májka a na vratech vesnických stavení se objevují vápnem malovaná srdce určená děvčatům.

Co bylo dřív. Květen nebo máj?

Pátý měsíc roku je odjakživa pokládán za nejkrásnější v roce a má i další prvenství. Jsou jím jeho dvě pojmenování - označení máj je latinského původu, mladší název květen připomíná stav přírody, která v tuto dobu kvete. Starší název máj je stále živý, nesmrtelným ho kdysi učinil Karel Hynek Mácha svou básní z roku 1836. Možná také nevíte, že název květen je u nás znám pouze něco málo přes 200 let, poprvé ho použil Josef Jungmann roku 1805 při překladu francouzského přírodního románku o lásce dvou divochů na poušti.

Květnová rčení povětšinou pokračují ve známých, tzv. kamnových pranostikách. Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem, trnopuk - z kamen fuk. To, co vítají květnové pranostiky, nám většinou nejde pod vousy - měsíc má být chladnější a spíše deštivější. Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj. Zato pokud je v den svatého Filipa a Jakuba mráz - to obilí plný klas.

Svatý Florián (4. 5.) si ještě může nasadit sněhový klobouk, zvláště ve vyšších polohách. Pověrečné průpovídky soudí, že ať v tento den prší, nebo je vítr, bude během roku mnoho ohňů. Kalendářní světec je považován za patrona hasičů - déšť svatého Floriána ohňová je rána.

Ves na úpatí Českého lesa

V nadcházející tajemné noci proto věnujme opatrnost zacházení s otevřeným ohněm, abychom s ránem mohli bez újmy vkročit do prvního májového dne. Poté si vychutnat celý sváteční víkend při vycházkách do naší půvabné krajiny. Dnes chceme nahlédnout do jednoho z koutů na úpatí pásma Českého lesa jižně od Tachova. Také zde leží končiny pod zeleným šálem hraničního lesa ve sníženině Tachovské brázdy. Ta je rovinatým územím polí, pastevních areálů, drobných lesů a vodotečí mířících k okům početných rybníků. Zdejší kouty oplývají krajinářskými kvalitami a kulturními památkami, také historickou pamětí časů více i méně dobrých.

Asi pět kilometrů od okresního města leží poklidná, kdysi chodská ves Maršovy Chody, zmiňovaná od roku 1365, blíže viz průvodce Český les č. 2. Kolem 15. století patřila ves k nejbohatším v okolí, s povinností roboty pěší, při orbě a odvozu dříví. Obyvatelé museli hloubit jámy na divou zvěř a dodávat na panský stůl chycené ptáky. Roku 1606 byly Maršovy Chody přikoupeny k sousednímu Částkovu.

Pozoruhodnosti Maršových Chodů a okolí

Na pohledné návsi s rybníčky a statky stojí na severní straně kaple sv. Vavřince z roku 1918. Ve vsi je kamenný kříž z roku 1830, další u rozcestí k Úšavě. Maršovy Chody také mají pěkný sportovní a společenský areál s fotbalovým hřištěm. Při kraji lesa na jih od obce leží podmáčené území hostící vzácné a chráněné druhy rašelinišť a krátkostébelných luk.

Půvabné jsou i Mechové rybníčky směrem k Třídvoří. Maršovými Chody také prochází cyklostezka č. 2172 vedoucí po místních silnicích do dalších památných koutů a vsí zdejší krajiny přimdských Chodů.

Pavel Nový