„Budíček!“ zazněl hlas sestřičky z malého amplionu nade dveřmi našeho třílůžkového pokoje.

„Budíček, vstávat je sedm hodin, bude rozcvička!“ zaburácel znova hlas sestřičky.

Otevřel jsem ospale zalepené oči a můj pohled dopadl na Pavla. Seděl na své posteli nakloněný směrem ke mně a nervózně mě pozoroval svým upřeným zrakem, zkoumaje, jestli jsem již vzhůru. Pavel byl hubený devětašedesátník vysoké postavy s malou pleší na temeni hlavy a prořídlými vlasy pod ní. Jeho stále živá očka zaregistrovala mé probuzení. Stále seděl na posteli, naklonil se ke mně ještě blíže a s podezíravým výrazem ve tváři se mě zeptal.

„Ty jsi mi tam hodil pecku?“ stále rozespalý jsem se nechápavě zeptal.

„Jakou pecku?“

„Pecku od broskve,“ opáčil Pavel.

„Jakou pecku od broskve?“

„Tady v hrníčku mám lógr od kafe a v něm pecku od broskve. To jsi mi tam hodil ty?“

„Já? Ne. Já ti do kafe nic nehodil, Pavle.“

„Ne do kafe, tady v hrníčku mám lógr a v něm pecku od broskve. Nebo ji tam hodil Petr!“

„Petr určitě ne, Pavle, proč by to dělal?“

„Já nevím Honzo, včera jsem snědl svoji broskev a pecku jsem vyhodil do koše. A teď mám v hrníčku pecku od broskve.“

„Já včera k večeři broskev neměl. Já mám dietu číslo čtyři a ne trojku jako ty a Petr, Pavle.“

„No jsou jenom dvě možnosti: Buď jsem tam tu pecku hodil já, anebo to byl někdo jinej.“ Tím Pavel povýšil naše ranní téma do hamletovské roviny:

To be or not to be.

„Ještě je třetí možnost, že tu v noci byli mimozemšťani.“ Marně jsem se pokusil tuto ranní debatu ukončit žertem.

„Neplácej nesmysly, vždycky jsou jen dvě možnosti: Buď jsem si tam tu pecku hodil sám, anebo to byl někdo jinej. Třetí možnost neexistuje! Tertium non datur. Kategoricky dodal latinsky Pavel a na tváři mu bylo vidět, že se do tohoto zapeklitého problému s peckou od broskve ponořil jako Albert Einstein do své teorie relativity.

„Já to nebyl a myslím si, že Petr taky ne. Třeba jsi na to jen zapomněl.“ Pokusil jsem se znova toto ranní filozofické téma (To be pecka or not to be pecka) ukončit.

„Vidíš? A to je ten můj problém. Vždycky jsou jen dvě možnosti. Buď jsem si tam tu pecku hodil sám, anebo to byl někdo jinej.“

Tento argument mi vzal úplně vítr z plachet a tak jsem se pokusil změnit téma.

„A co znamená to, jak jsi říkal latinsky?“

„Tertium non datur? To znamená, že jsou jen dvě možnosti, třetí možnost neexistuje. Takže buď jsem si tam tu pecku hodil sám, anebo to byl někdo jinej!“ Podezíravě se mi podíval do očí a významně pozvedl obočí. Tohle vysvětlení latinského rčení jsem opravdu nečekal, to pro mě byla rána pod pás. Zoufale jsem zkusil vrátit úder.

„Já myslím, že sis to tam hodil sám a zapomněl na to.“

„To bych si určitě pamatoval. Dal jsem ji tady vedle hrníčku na tácek a pak vyhodil. Vždycky dávám smetí tady na tácek,“ pokusil se Pavel zabít zbytky mého pochybovačství a znova se nadechl, aby vyřkl větu o dvou možnostech své maličkosti a o někom jiném, ale zabránil mu v tom můj hrdina amplión.

„Snídaně, pojďte všichni na jídelnu!“

Jan Básník

Zaujala vás tato povídka? Přečtěte si i další ze stejného prostředí: Oddělení 32 A a Oddělení 32 A, kapitola č. 2 aneb Schízy zdarma.