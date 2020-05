Nedočkavá meruňka na zahradě pláče hnědočernými slzami. Růžovooražová letos nebude. Zůstane jen zelená. Zato moudré jabloně a hrušně, ale také duby, jilmy i olše vyčkávají. Až zahučí hrom, obalí se strom. Hrom? Zatím se nijak důrazně neozval. Leda ten snad označený jako vyšší mocnost či příroda či nekonečná lidská blbost. Netopýři upíři pohodičku rozvíří. Letadla zamřížovala nebe. Ale netopýři lítají nízko. A prý se pletou lidem do vlasů. Tedy u nás v Čechách. Jenže někde daleko předaleko se jejich příbuzní připletli i do krve. A stali se z nich upíři. Ne, že by pili přímo krev, ale vymysleli si novou zbraň. Vir…vír krev či co v těle lidském víří, houkají sýčkové a výři . A sanitky. Takový úvod pro scénář na téma horor.

Ale co je to horor? Strašení dovedené až ke strašnému činu. Jenže ! Jak je to vlastně se slovem strašné? Něco je strašně krásné, někdo je strašně fajn, někomu se někde strašně líbilo.

Jméno přídavné strašný či příslovce strašně je v dnešní době oblíbené stejně jako podstatné jméno vůl. Strašný strašně strašit strachem? Tak příjemně, až mne z toho obcházel strach, tak nádherně, až mi běhal strach po zádech… Strach z viru coro, vir nevirnaviru…Kdo by neměl. Je to strašné. Ale co? Vlastní nemoc? Určitě. Nebo to být zavřený, neustále se převlékat, neustále být ve střehu co bude a nebude…strach, jak to dopadne. Bát se. Strachovat se. Strašit se. Strašit.

A ten vůl? Či spíše ty vole…půl věty ve slovníku poloviny Čechů. Jedinečné oslovení. Za každého času. Snad roušky na tváři to trochu změní Ale proč? Vůl bylo vždy užitečné zvíře. A poslušné. Jen bučeli a neuměli říkat ne. Voli nikdy nikoho nestrašili. Na rozdíl od býků. Ale o býky teď vůbec nejde. Spíše o ty voly. Ale ne o ty české, ti se sice vole oslovují. Ale tupými či spíše poslušnými voly nejsou. Neboť stále jsou schopni volit si vlastní cestu. A nenechají se jen tak zastrašit. A většinou si zvolí tu cestu správnou. A dost často k tomu nepotřebují ani státem určeného kočího. Ale přece jen: ty vole, kdy už ten pitomej virus konečně chcípne?! Marie Špačková