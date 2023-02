Večer se dle organizátora vydařil. " Naše kapela Skavare vznikla v roce 2006 jako Skavare Flascheta v Konstantinovy Lázních. Jsme rádi, že stále hrajeme a lidé chodí, zvláště po té dlouhé odmlce při covidových opatřeních je zase fajn vidět známé tváře. Velké poděkování patří především francouzské kapele, Beer Beer Orchestra, která naší kapelu Skavare na oplátku pozvala v březnu na turné po Francii. Moc mě mrzí, že se setkaly dvě akce v jednom termínu Šibřinky a Skavarebirthday 17, a to přes naše upozornění, že my z důvodu účasti hostů z Francie, nemůžeme termín změnit. I tak jsme měli ale pěknou návštěvnost," uvedl Václav Sterner.

Na místě byl i prodej propagačních materiálů, CD, placek a tak dále, které s úsměvem nabízela Veronika Sovičová.

Pro mě to byl super večer, já si dokonce s Francouzi na pódiu zazpívala, i když to byla taková domluva rukama, nohama. Je to skvělá parta, ostatně to mohu říci o všech, co zde byli. Moc jsme si to tu užila," uvedla Sovičková.

Zaslala Martina Sihelská. Velice jí děkujeme.