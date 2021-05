Na Krasíkově nedaleko Konstantinových Lázní je v těchto dnech opravdu živo. Na tamějším statku se narodila spousta mláďátek.

Na návštěvě na krasíkovském dvoře. | Foto: Martina Sihelská, Tachovsko

Zdejší minizoo mohou lidé od poloviny dubna zase navštívit. Uvidí tu lamy, kozy a další zvířátka. Otevřeno mají o víkendu, a to v sobotu od 10 do 18 a v neděli od 10 do 17 hodin. Otevřený, a to i přes týden na zavolání, je také Amálčin krámek, kde zakoupíte ručně vyráběná mýdla, sýry a s sebou si můžete odnést také třeba kávu.