Podle historických pramenů byla ves poprvé zmíněna v zakládající listině kladrubského kláštera v r. 1115. Ten ji postupně celou získal do svého vlastnictví a klášterním majetkem přestala být až v roce 1785, kdy byl klášter zrušen. Návštěvníka na první pohled na malé návsi zaujme kostel Nejsvětější Trojice, který byl datován již v r. 1351. Konečný výsledek této dominanty obce do barokní přestavby dokončené v r. 1788 řadí kostel mezi nejhodnotnější stavby Tachovska. V minulém století na deset let ztratila obec svoji samostatnost a připadla obci Kladruby, od roku 1990 má opět vlastní samosprávu, pod níž krom Zálezel patří ještě i malá vesnička Krtín.