Z důvodů opravy nebyl zpřístupněn kostel Sv. Jakuba, který je nejstarším kamenným chrámem Kutné Hory. O důvod více, proč se do města vrátit. Nečekaně volný čas jsme využili k návštěvě rozhledny Havířská bouda, odkud se nám naskytl pěkný pohled na město i okolí. Na vrcholu rozhledny je zároveň kavárnička, kde je možno si užít výhledy u dobré kávy a zákusku.

Toto překrásné město je právem památkou zapsanou do světového kulturního dědictví UNESCO. Ve městě se již v raném středověku dolovalo stříbro, čímž význam Kutné Hory značně rostl. Historické jádro s gotickými, renesančními a barokními domy je dodnes zachované a nabízí příjemnou procházku, stejně jako spousta porůznu rozmístěných hospůdek a restaurací nabízí příjemné posezení a možnost občerstvení.

Monika Šavlová z Tachovska se vydala na výlet do Kutné Hory. | Foto: Monika Šavlová

Kdo jednou Kutnou Horu navštívil, rád se do ní vrací. Jsem o tom přesvědčená, neboť to tak mám nejen já, ale i zbytek mé rodiny a spousta mých přátel.

