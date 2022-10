Eliška vybrala 3 zastavení v rámci obce, na kterých mluvila o významu veřejných prostranstvích, jejich historii a proměně v čase a také jejich významu v dnešní době. Víte, jaké 3 budovy musely být na náměstí? Proč významná obchodní cesta koncem 13. století změnila trasu a místo přes Kaldruby procházela Stříbrem? Kde bývaly v Kladrubech rybníky a co jsou to nivní louky a jaký je jejich význam při záplavách? Účastníci a účastnice sobotní procházky se odpovědi dozvěděli.

Na klášter se výprava vydala přes zámecký park, neboť právě pro tak jedinečnou příležitost, jako je Den architektury, klášter Kladruby otevřel svou zadní branku, která ústí právě do zámeckého parku. Touto cestou do kostela chodili věřící z obce na výroční mše. Jan Blažej Santini proto komponoval západní průčelí jako velkolepé, do dálky křičící. Jeho krásu dnes málokdo ocení, neboť před tím, než spatří fasádu zdobenou řadou zdobných věžiček, kterým se říká fiály, musí projít areálem a obejít celý kostel. Ve slavnostní první sobotu říjnovou se před výpravou v lese rýsoval majestátní kostel. Návštěvníci a návštěvnice tak mohli na chvíli zažít kostel tak, jak ho autor zamýšlel.

V areálu kláštera se výpravy ujala druhá organizátorka, která jim nejenom ukázala klášterní budovy, ale i popsala význam každé z nich. Věděli jste, že některé budovy nebyly přístupné široké veřejnosti? Anebo že v klášteře byla latinská škola, kde se vzdělával i Mikuláš Dačický z Heslova?

Zaslala Silvie Strachotová. Děkujeme.