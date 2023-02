OBRAZEM: V Parlament klubu křtili CD kapely Psora. Dorazila i kapela z Domažlic

Plzeňský Parlament klub se stal dějištěm speciální oslavy. Křest debutového alba kapely Psora s názvem Triumph of Evil přilákal řady fanoušků. Zahájení večera patřilo mladému talentovanému Jakubu Bayerovi a jeho bubenické show, která byla jedinečným vstupem do očekávané akce. Následovala metalová palba v podobě plzeňské kapely Liposuction by Shitsucker, která správně navnadila návštěvníky akce na zlatý hřeb večera, a to křest pořádající kapely Psora.

V Parlament klubu se odehrál křest CD kapely Psory. | Foto: Martin Hanáček

Z nového alba zahrála kapela tři písně. "Pak jsme pozvali na pódium kmotry naší novinky, prvním kmotrem se stal český publicista, zpěvák a moderátor Petr Korál, druhým pozvaným kmotrem se stal uznávaný umělec, malíř mnoha metalových motivů a různých alb, například alba Root, Petr Godothor. Křest byl plný emocí, celý klub nám fandil, byla to úžasná chvíle, velmi silná atmosféra," uvedla zpěvačka Psory Kateřina Dobrovolná. Po křtu ještě následovalo dalších sedm písní kapely Psora s přídavkem, při kterých si fanoušci mohli plnými doušky užít jak dívčí hutný a temný growl v podání Kateřiny Dobrovolné (Plzeň), tak i mužský growl a pekelný grind dalšího zpěváka Honzy Zoubka (Rokycany). Vystoupení si samozřejmě užívali také samotní aktéři, to znamená krom zpěváků i kytarista Martin Rybecký (Stříbro), jeho bratr a bubeník kapely Pavel Rybecký (Malovice), a v neposlední řadě basák Zdeněk Křepel (Švihov). Psora má navíc další plány. "CD je na světě, teď ještě pracujeme na videoklipu, který se natáčel na zajímavých místech na Tachovsku, dokonce i na zámku," nastínila Dobrovolná. Po Psoře se do toho opřela domažlická kapela Animal Hate, která zdárně uzavřela tuhle metalovou jízdu. Akce přinesla kýžené ovoce. "Já bych za kapelu rád všem poděkoval za to, že tam byli s námi. Jsme poctěni, že jsme mohli mít za kmotry tak úžasné osobnosti a děkujeme samozřejmě i těm ostatním, co nás podpořili a dodali nám další chuť něco podnikat a tvořit. Těšíme se na další akce," řekl kytarista Martin Rybecký. Zaslala Martina Sihelská. Velice děkujeme.