Hned po poledni si pár jedinců zatančilo a zazpívalo lidové písně v podání Ledecké dudácké muziky. Následovala vystoupení místních malých hasičů, tanečního kroužku a pro nejmenší zde bylo Divadlo Jitule a Dadule s pohádkou „Hrnečku, vař“ a veselými tanečky. Velký ohlas získala adrenalinová show dvou trialových jezdců, do které se zapojili i někteří místní odvážlivci. V podvečer nás svým vytříbeným humorem a zpěvem rozproudil herec, zpěvák a moderátor Vojtaano. Poté nastoupila plzeňská kapela Epigon a ta zaplnila parket do pozdních nočních hodin. Malým oživením jejich produkce byla ohňová show v podání místních hasičů. Na své si přišli i příznivci dobrého jídla a pití a o to se jim postaralo místní Sdružení dobrovolných hasičů a Obec baráčníků. Všem děkujeme za hojnou účast a těšíme se znovu za rok.