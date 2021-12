Asi pět kilometrů západně od Stříbra se nachází malinká vesnička Milíkov. Díky své poloze mimo hlavní silnici zde mají obyvatelé, kterých zde nežije mnoho, klid a pohodu.

Na cestě z Milíkova do Svojšína je vidět řada zajímavých staveb a přírodních krás. | Foto: Monika Šavlová

Pokud se jim zachce procházky, mohou vyrazit po červené turistické stezce proti proudu podél řeky Mže a poměrně slušnou cestou dojít až do Svojšína. Je pravda, že v druhé polovině listopadu za ponurého počasí si člověk užije spíše klidu než barevnosti a krás přírody, ale i tak to za to stojí.