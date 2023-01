Martin rád pracuje se dřevem, proto na této výstavě uvidíte jeho sochy. "Vidím kousek dřeva, vezmu jej do ruky a už přemýšlím, jak bych ho mohl opracovat. Nikdy nemám přesný cíl, prostě ořezávám, osekávám dlátky a najednou vyjde něco konkrétního, co už jen doladím," usmívá se Martin Rybecký.

Nejmladší Pavel Rybecký, se stejně jako otec, věnuje malbě, ovšem abstraktní, kdy rád používá různé jasné barvy. "Hovoří na mě, najednou vím, které barvy chci k sobě poskládat a jakým způsobem, vím, jak obraz nazvat. Je to samozřejmě něco jiného, než na co jsou lidé zvyklí, ale to jsem prostě já," řekl.

Výstavu uvedla místostarostka Černošína Hana Merglová. "Je pro nás ctí, že právě tito umělci vystavují v našem muzeu a podle ohlasů návštěvníků vernisáže se výstava opravdu líbí. Přijeli sem lidé ze širokého okolí, děkuji všem," uvedla místostarostka a předala aktérům výstavy dary jako poděkování.

Na vernisáž přišlo téměř pět desítek lidé z mnoha míst, z Přimdy, Plané, Stříbra, Racova, Konstantinových Lázní a další míst. Z Pernarce se přijela podívat Jana Černá. "Já chci moc poděkovat organizátorce akce, nejen za pozvání, ale celkově za celou akci. Vybrala bych si tu, například mě upoutal obraz Šumavy od pana Jana Rybeckého, je to opravdu krásné zpracování. Vybrala bych si i ze soch, krásně vytvořené. A nemohu ani opominout abstrakci pana Pavla, je neuvěřitelné, jak dokáže zkombinovat barvy. Opravdu všem moc umělcům děkuji za krásný zážitek," nešetřila chválou Jana Černá.

Zaslala Martina Sihelská. Děkujeme.