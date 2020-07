Těm, jejichž kroky budou směřovat na Šumavu bych doporučil česko- německou fotografickou knihu Martina Polívky a Martiny Haller, která sice vyšla již v roce 2014, nicméně v ní najdeme celou řadu informací o místech, městech i vesnicích, technických i církevních památkách, přírodních zajímavostech (šumavské vrcholy, jezera).

Slova, která napsal M.Polívka v úvodu platí beze zbytku.“Šumava je krásná, překvapuje a láká stále- navzdory tomu,že už neexistují mnohá místa z fotografií J.Seidela ad.autorů.Vydat se po jejich stopách byl zvláštní,zajímavý zážitek, o který se stojí za to podělit“.

Uvedená kniha může být dobrou inspirací pro ty, kteří se na Šumavu během léta chystají, ale i pro ty, kteří Šumavu znají, protože tady buď trvale žijí nebo zde mají chaty a chalupy.Jedinečná je i možnost srovnání snímků jak to vypadalo na Šumavě ve dvacátých či třicátých letech minulého století a jak to vypadá nyní. Tahle knížka by rozhodně neměla chybět v jejich knihovně.

Ivan Nikl