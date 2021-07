Turistická trasa sice nevede středem vesničky, nicméně stojí za to přejít starý most a odpočinout si v novém altánku či si zblízka prohlédnout starodávnou zvoničku. Následně se můžete na původní trasu vrátit, krom zeleného značení je označena i jako cyklostezka 2214, a pokračovat až k rozcestníku, kde se spojují cyklotrasy 2214 a 2215.

Budete-li mít chuť zajít si malý kousek, můžete se dát doprava právě po cyklotrasách a za mostem přes Úterský potok odbočit vyšlapanou cestičkou ke zřícenině Sviňomazského hrádku. Zde zub času opravdu velmi zapracoval a tak nečekejte nic než pár kamenů zarostlých vysokou travou, ale o to úžasnější jsou výhledy do dálky, jak zpátky na Mydlovary, tak na druhou stranu k Horským Domkům. Ten asi kilometr zacházky za to rozhodně stojí. Po návratu z rozcestníku je možno pokračovat opět po zelené trase dále. Příjemnou cestou při kraji lesa s výhledem na meandry "Úteráku" dojdete k jezu. Pokud je málo vody, můžete ho přebrodit a pokochat se i z druhé strany, pokud je vody dost, nebude se vám od rámusu valící se vody chtít ani odejít. Nicméně i další část cesty až do Horských Domků je plná krásné přírody.

Monika Šavlová