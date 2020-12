Vánoce, nejdůležitější svátky roku pro křesťanský svět, mají svůj původ jak v pohanských oslavách, tak ve svátcích germánských kmenů, které kdysi o noci zimního slunovratu zapalovali na kopcích obří hranice, aby oživili skomírající plameny slunce. Dnešní zapalování vánočních svíček a zdobení vánočních stromků různými světly je milým pokračováním těchto starodávných tradic.

Od slunovratu po nástup zimy

V některých končinách si lidé tuto roční dobu spojovali s méně příjemnými událostmi. Tak staří Sasové nazývali zimu větrný měsíc. Zima je tvrdé období tmy a slábnutí, čas strašidel a čarodějnic, kdy živý svět upadá do spánku, úpadku i konce uprostřed příšerné zimy. Na severní polokouli spadá začátek astronomické zimy na 21. nebo 22. prosince, tedy na den zimního slunovratu a zároveň nejkratší den roku. Skutečný začátek zimy je však závislý na místě, způsobu vnímání zimy i rozmarech počasí. Zatímco na Přimdě jsou lyžařské stopy bílé, v Boru může být sněhová břečka a ve Stříbře teče voda po ulicích proudem, to pro příklad.

Za nástup zimy v přírodě je považován den, kdy průměrná teplota nepřekročí 5 stupňů Celsia a rostliny přestávají růst. Ale v našich zeměpisných šířkách nebývá den zimního slunovratu tím nejstudenějším v roce, mráz a sníh tu přicházejí většinou až v lednu či v únoru. Toto zpoždění je dáno schopností země akumulovat a uvolňovat teplo, podobně zůstávají cihly nebo kameny krbů teplé a sálají i potom, co oheň vyhasl.

Zdroj: Pavel Nový

Na Tomáše zima se rozpáše

Jak tvrdí pranostika, o apoštolu Tomáši (21. 12.) Meluzína ráda straší, to když skučí pronikavý vítr, co hvízdá v komíně. Na svatého Tomáše nejdéle prý noc naše; na něj zima se rozpáše - nastává zimní slunovrat, který přináší nejdelší noc a nejkratší den. Klimatologicky se zimou rozumí období od 1. prosince do konce února, ovšem v posledních desetiletích často průběh tzv. povětrnosti v zimních měsících vyvede z míry běžného občana, i rosničku z televizní obrazovky.

Skuteční odborníci tvrdí, že čím žijeme severněji, tím více je možné, že se na nás projeví tzv. zimní blues, což je stav mírné deprese. Ta nám přináší chronickou únavu, nudu, zvýšenou potřebu spánku, přibývání na váze, i tendence vyhýbat se společnosti. Zkrácené dny a málo slunce totiž zvyšují v našem těle množství hormonu melatoninu; naopak léčba umělým světlem redukuje příznaky tohoto zimního blues. V letošním prosinci však těžko doporučovat jiné solárium než domácí a místo výjezdu do Alp snad pomůže výšlap na nejbližší kopec v tuzemsku.

Počasí o svátcích vánočních?

Počasím o vánočních svátcích zabývali se již klasici, ovšem s rozdílnými výsledky. Požadováno je jasné a mrazivé počasí se sněhem, doprovázené bezvětřím, dle K. J. Erbena pak o Štědrém dni i hvězdnatá noční obloha, vrby stařeny se sněhem na hlavě a modré jezero ukryté pod ledem - viz také obrázky J. Lady. Rovněž K. Čapek často připomíná, jak je na starších zimních obrazech Praha vždy dočista zasněžená.

Ano, lepší Vánoce třeskuté, než tekuté, snad alespoň přes svátky aby se v podobě zimy vrátila do země české pohoda dnů normálních. A svatá Viktorie (23. 12.) ať ledové obrázky na okna ryje. Jak ale známo, na Adama a Evu (24. 12.) můžeme čekat vánoční oblevu, ta většinou trvá šest dní. Ovšem letos připadá Hod boží vánoční na pátek, to může přijít tuhá zima bez prodlení. Buď jak buď, poklidné časy předvánoční bez velkých zvratů a nervozity na obloze i na zemi a požehnaný Štědrý večer i další dny sváteční vám všem, lidem dobré vůle.

Pavel Nový