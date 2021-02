S ohledem na preventivní ochranná opatření se vyhlašování 10. ročníku Ankety Dobrovolní hasiči roku muselo konat bez diváků v sále a bez zástupců a partnerů či spolupracujících organizací, díky nimž si finalisté odvezli finanční a věcné dary za více než 2 500 000 korun.

V důsledku koronavirové situace se nemohla uskutečnit celá řada pravidelných akcí a soutěží pořádaných právě dobrovolnými hasiči, kteří se do boje s koronavirem zapojili od prvních dnů v rámci celé České republiky. I přes tuto nepřízeň osudu se pořadatelům ankety Dobrovolní hasiči roku podařilo uspořádat desátý ročník Ankety a ocenit tak finalisty za jejich zásahy na dopravních nehodách, požárech, záchraně lidských životů a majetku. Sbory svá ocenění obdržely za pomoc v boji s šířením nákazy, ale také za práci s dětmi a preventivní výchovu ve svém okolí.

Z činnosti hasičů. Ilustrační foto.Zdroj: archiv Deníku a SDH

Vyhlášení ankety a udělené ocenění dobrovolným hasičům je důstojným poděkováním za jejich obětavý aktivní přístup, profesionalitu při zásahu a preventivní a výchovnou činnost. „Velmi si vážíme nasazení hasičů obzvlášť v této mimořádné době. Často jsou to právě dobrovolní hasiči, kteří jsou v první linii v boji proti koronaviru a pomáhají tam, kde je to nejvíce potřeba. Jsme hrdí na to, že stojíme jako partner Ankety už 10 let po jejich boku a jsme velmi rádi, že můžeme tímto způsobem ocenit jejich obětavou práci,“ řekl Pavel Káčer, zástupce generálního partnera ankety, společnosti GasNet.

Jedním z cílů ankety je posílit veřejné povědomí o nenahraditelnosti 360 tisíců aktivních členů dobrovolných hasičů v rámci integrovaného záchranného systému. Díky regionální působnosti to jsou právě oni, kdo přijíždí jako první a řeší prvotní zákroky při požárech, dopravních nehodách nebo povodních. „Paleta příběhů, při kterých zástupci hasičských sborů a jednotek hrají svou nepostradatelnou roli, je opravdu rozmanitá. Při požárech, nehodách a jiných nešťastných událostech, při výchově a aktivním vyžití dětí a mládeže, při akcích pro místní komunity nebo také při zajištění bezpečné a spolehlivé přepravy zemního plynu. V Anketě vyzdvihujeme některé z nich. Skrze ně však vyjadřujeme uznání všem,“ řekl Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS a člen odborné poroty.

Prostřednictvím ankety můžeme představit největší podporovatele a donátory dobrovolných hasičů v České republice, kterými jsou partneři ADHR, generální partner GasNet, hlavní partneři: NET4GAS, Lesy České republiky, ČEZ, Ford Motor Company, a DCom. Dlouholetými partnery jsou také společnosti Gina Software, ČEPS, E.ON Česká republika, ZPMV ČR, Techsport, Medsol, Husqvarna, Požární bezpečnost, Patrol Group, Teleskopické stožáry, Vinařství Prokeš společně se spolupracujícími organizacemi jako je HZS ČR, SH ČMS, MHJ a ČHJ.

Oceňování jednotek a sborů dobrovolných hasičů natáčely také kamery České televize. Ta nejlepší zásahy a skutky představí prostřednictvím zábavného televizního pořadu široké veřejnosti. V rámci programu se mohou diváci těšit také na spoustu vtipů nejen o hasičích, ale také na hudební zábavu v podání Moniky Absolonové, Báry Basikové, 4 Tenorů a skupiny Kamelot.

Přehled oceněných hasičů na jihu a západě Čech:

Karlovarský kraj:

JSDH: Ostrov, Tři Sekery

SDH: Tři Sekery

Plzeňský kraj:

JSDH: Zbiroh, Stříbro

SDH: Stříbro, Kostelec

Jihočeský kraj:

JSDH: Lenora

SDH: Paseky, Pražák

Jiří Bezděk