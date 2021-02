Pokračování nevšedního fejetonu z nevšedního místa od našeho čtenáře.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Rendl

Sanitářka Dana Tlustá je moc hodná paní. Sice krade bláznům jídlo (hlavně čtvrteční koblížky ke svačině), ale zato všem schizofrenikům rozdává dennodenně zcela zdarma schízy. A co si budeme povídat co by byly schizofrenici bez schíz. Jen obyčejný lidi zavřený v blázinci, kteří místo koblížků polykají pilulky třikrát denně.