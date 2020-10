Bylo nebylo o jedné volné říjnové mezicovidovské neděli, slovy pátého října jsme se v brzkých ranních hodinách, když se slunce začalo prodírat mezi mraky sešli jako Bezpečnostní dobrovolníci v naší domovské lokalitě základny na Vojtěchově dole v prostoru za „Solárama“ ve Stříbře.

Materiál potřebný k průběhu akce jsme pilně připravovali během předchozího sobotního podvečera. Navzdory velmi chladnému ránu panovala dobrá nálada, ještě před zahájením samotné akce byl zapálen signální oheň i s ohledem na to, aby bylo se kde ohřát. Uvařili jsme vodu na kávu i čaj a netrpělivě čekali na očekávané účastníky sběru.

Vzhledem k přetrvávající problematické epidemiologické situaci jsme ani zdaleka nepředpokládali nějakou velikou účast.

Naštěstí se všichni zájemci o účast na nezalekli a brzy po ránu se začali na místě srazu scházet. V průběhu dopoledne postupně dorazilo 16 občanů ze Stříbra všech věkových kategorií. Dohromady i s dobrovolníky se akce zúčastnilo 21 osob. Před zahájením preventivně bezpečnostní akce, byla všem účastníkům bezkontaktně změřena tělesná teplota, každý měl k dispozici roušku, desinfekci a pracovní rukavice pro osobní ochranu.

Po přivítání a úvodním slovu zástupce hlavního organizátora Vratislava Maňáka jsme dětským účastníkům řekli pár slov o našem známém ptáčkovi Vildovi a o stěhovavém ptactvu. Využili jsme připravené tabule s obrázky.

Dvě černé skládky

Na začátku sběru jsme se rozdělili do pracovních skupin. Byly vydány i další potřebné pracovní pomůcky a nářadí a úklid začal. Našli jsme opravdu mnohé. Velké množství kabelů, netříděných odpadů, plastu, několik pneumatik, ostnatý drát, plechovky, sklo v různých formách střepů i lahví a dokonce i plastové nárazníky z osobních motorových vozidel. Dvě černé skládky jsme zlikvidovali jednu začínající nafotili a info předali příslušným orgánům. Dohromady byly nasbíráno přibližně 500 kg různého materiálu, který do volné přírody opravdu nepatří.

Děti používaly k dorozumívání mezi sebou darované píšťalky. Velmi nám to pomáhalo s jejich lokalizováním.

Po skončení samotného sběru následovalo občerstvení (děkujeme starostovi města Stříbra Martinovi Záhořovi) a několik her pro děti. Bylo fajn při práci poslouchat písničky pro nejmenší z repertoáru Martina Feistingera a zvukové aparatury stříbrského úřadu.

Zábava s draky

Odpoledne po posilnění začal foukat silný vítr a drakyáda mohla začít. Jako odměna dětem byli předáni draci. Za pomoci zkušených tatínků i maminek byli draci smontováni a připraveni vzlétnout. Ne každý pokus o vzlet byl úspěšný. Někdo chytil dobrý vítr a jeho drak se pak hodiny nesnesl k zemi a někdo opakovaně bořil draka do pole. Naštěstí jsme měli mezi sebou několik úspěšných drakobijců, kteří pomohli vznést do nebe všechny draky. Ozdobou oblohy byla přes dva metry dlouhá velryba, kterou zkušeně dostal do oblak Václav Pangrác.

Při drakyádě zahynulo pět draků, dva se pokusili o úlet a jednomu se to bohužel podařilo.

Na závěr akce byly dětem předány i další odměny které zajistilo město Stříbro a MV ČR v rámci projektu k bezpečnostnímu dobrovolnictví 2020. Všichni byli velmi spokojeni a nikomu se vlastně nechtělo domů. Někteří však museli do práce a nejmenší účastníci šli spát.

Doufám, že tato úklidová drakyáda nebyla poslední a za rok se znovu sejdeme.

Jana Miltová, koordinátor Bezpečnostních dobrovolníků města Stříbra