Pavel Šmidrkal, galerista, Želeč, Bechyně, 68 let:

Za dveřmi už stojí velká změna. Vyjednat ji bude tvrdé. Ztráta pozic levice není překvapením.

Jakub Jestřáb, zdravotník, Cheb, 24 let:

Osobně si myslím, že koalice Spolu nabízí změnu, kterou lidé chtějí, a kterou chtěli po ANU a několika stranách před tím, a většinou očekávaní nedopadla, jak lidé chtěli. Nyní jim strany, které jsou menší, a které za sebou nemají korupční skandály, určitou změnu nabízí. Předpokládám, že by jednání mohlo být ještě vyostřené, nicméně, když se podíváme na výsledky, tak, pokud se spojí Piráti, Stan a koalice Spolu, je obrovskou výhodou, protože mají nadpoloviční většinu v Poslanecké sněmovně, takže kdyby se prezidentovi něco nastalo nezamlouvalo, tak je možné, že by třetí pokus o sestavení vlády dal dohromady předseda Poslanecké sněmovny, který by byl zvolený demokratickými bloky. Myslím si, že ztráta voličů u stran ČSSD a KSČM, byla způsobena tím, že mnoho voličů dalo hlas nově vzniklým stranám, anebo přešla k ANU, v důsledku toho, že ztratili v tu stranu důvěru a zdála se jim nečitelnou.

Šárka Soukupová, zaměstnanec obchodního provozu, Okrouhlá, 45 let:

Volby dopadly takto, protože lidi už mají dost lží, výmluv a jajánkovství. Jen jsem si myslela, že to bude větší rozdíl. Tohle je jen těsné vítězství. Vyjednávání o vládě bude určitě vyostřené a dlouhé. Myslím, že ČSSD poslední roky nemá takzvaně svůj názor, za který by bojovali. Pokaždé se přizpůsobovali a moc nebojovali za lidi. Spíš každý bojoval za svůj prospěch. A voliče komunistů přetáhlo hnutí ANO.

Šárka Grabmüllerová, sportovkyně, učitelka na základní škole, Prachatice, 52 let:

Mezi námi sportovci se říká: “Sláva vítězům, čest poraženým.” Velmi mě potěšila celková účast voličů, z čehož plyne, že už i mladí lidé mají o dění v politice zájem. Podle mne výsledek voleb odpovídá aktuální situaci v našem státě, doufám, že koaliční vyjednávání dopadnou tak, aby naše budoucí vláda konala a jednala spravedlivě v souladu s demokratickými principy a v zájmu občanů České republiky.

Jan Bauer, český novinář a spisovatel, České Budějovice, 76 let:

Voliči volali po změně, tak jak je nabádala i vítězná koalice. Té se ve volbách také dosáhlo. Jak celá situace nakonec dopadne, bude záležet na povolebních vyjednáváních. Osobně si myslím, že do Vánoc vládu mít nebudeme.