Letošní, již v pořadí 27. setkání hornických měst a obcí ČR se uskutečnilo v Ostravě pod názvem „Fajront“. Konečně v Ostravě. Proč konečně? Předcházela této události již dvě neuskutečněná setkání, hlavně „díky“ místním politikům. Setkalo se zde cca 900 horníků a hutníků z Čech, Slovenska a Polska. Končíme již skoro třetí dekádu. Někteří z nás při tom již stačili i zestárnout.

Setkání hornických měst a obcí ČR v Ostravě. | Foto: Karel Neuberger

Členové našeho Bratrstva sv. Barbory do Ostravy vyrazili již v pátek v brzkých ranních hodinách. Naše první zastávka byla v Hradci Králové ve firmě Technistone, kde nás obchodní ředitel J. Ludvík osobně provedl areálem firmy a ukázal nám výrobu např. desek na kuchyňské linky. Hlavně pro naše ženy zajímavý zážitek.

Poté jsme již zamířili na Moravu, kde jsme se chtěli podívat do největšího moravského radu, a to do Helfštýna. Je znám tím, že se zde konají festivaly kovářského řemesla a umění. Hrad za dobu, co jsem ho neviděl (uběhlo již 40 let), se výrazně změnil, a to samozřejmě k lepšímu, doporučujeme k vaší případné zastávce.

V podvečerních hodinách jsme dorazili do Ostravy, ubytovali se, provedli povinnou očistu těla, protože bylo vedro k padnutí. Oblékli jsme se do gala a vyrazili na večerní zahájení celé akce do Brickhouse v Dolních Vítkovicích. Večer proběhl v srdečné atmosféře.

Místo značkových bot obyčejné plátěnky. Internetový obchod ženy podvedl

V sobotním ránu jsme pospíchali na radnici města Ostravy na setkání s primátorem města. Předali jsme osobní dary našeho města a starosty města panu primátorovi a jeho náměstkovi. Poté opět většina účastníků pospíchala na mši svatou do katedrály Božského Spasitele. Po jejím skončení se již před chrámem začaly řadit hornické spolky a města ke slavnostní hornické parádě v délce cca 2,5 km. Konec hornického průvodu byl v amfiteátru Slezskoostravského hradu.

Naše stará hornická města zastupovali členové Bratrstva sv. Barbory, Hornického spolku a radní města K. Neuberger. Při oficialitách došlo na předání putovního praporu setkání od královského horního města Kutné Hory městu Ostrava. Město Ostrava zároveň předalo světlo sv. Barbory příštímu pořadateli, a to městu Jílové u Prahy. Samozřejmostí je stužkování hornických praporů a standart. Byl zde připraven bohatý kulturní program.

Z procházky lesem si donesl obrovský kotrč

V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do kostela sv. Václava, kde se konalo předávání letošních cen Český Permon. Rovněž byly předávány medaile sdružení SHHS ČR. Závěrem si vzal slovo předseda slovenského sdružení ZBSC E. Sombathy, který vyznamenal Čestným odznakem sv. Barbory našeho předsedu Karla Neubergera za mimořádný přínos montánní hornické literatuře. V letošním roce se jedná o již v pořadí 16. publikaci.

Ve večerních hodinách proběhlo ještě setkání s naším ostravským kamarádem Pepou Gavlasem, který nás pozval na grilovačku. Naše účinkování na Moravě ještě neskončilo. V neděli ráno při návratu domů jsme ještě zavítali v městě Odry, do břidlivého Flascherova dolu, kde se nám místní dobrovolníci plně věnovali. Super, děkujeme, opět doporučujeme všem k návštěvě. Plánů mají hodně a i díky tomu, že při předávání cen Český Permon získali jednu z cen, doufáme, že jim to včetně pana starosty vlije krev do žil a do dalších skutků a činů.