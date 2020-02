Letošní ples se nesl na téma Benátská noc, aneb škrabošky. Proto se na parketu vznášely i anonymní páry. "Já tu byla na všech deseti plesech a vždy bylo nějaké téma. Například byl puntíkovaný ples, country, staročeský, černobílý, pokaždé je to fajn zábava, většinou se všichni známe. A rok od roku jsou ty plesy lepší," chválila Jiřina Ženíšková z Vranova.

Ples pořádá každý rok jiná obec, která má samosprávu, takže deset let se o žezlo střídaly obce Sulislav, Sytno a Vranov. "Letos ale dochází ke změnám, Sytno se už jako organizátor podílet nemůže, takže jsme tu narychlo řešili, komu vlastně na plese předáme žezlo. A protože ve Svinné jsou akční lidé, tak si ples v příštím roce uspořádají oni, opět zde ve vranovském sále. A já děkuji všem dnešním přítomným a doufám, že se jim tu líbí. Připravili jsme jim prezentaci fotografií ze všech deseti plesů," uvedl sulislavský starosta Milan Strohschneider.

Svinná se prý nového úkolu nebojí. "Zhostíme se toho s chutí, i když to bereme jako velký závazek. Ale víme, že nám Vranov pomůže, že náš zaštítí, poradí a to je to prostě o tom, o té spolupráci mezi všemi. Ostrůvky byly vždy přátelské," uvedl Miroslav Uzel ze Svinné.

Martina Sihelská