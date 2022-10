Se svou rozlohou téměř 100 ha patří k největším v Čechách. Přírodní areál dotváří několik rybníků, novogotická kaple, vyhlídkový altán v čínském stylu, řada plastik, pomníků a cizokrajných dřevin. Na park navazuje golfové hřiště. Kolem cesty z Kynžvartu, hlavní cesty parkem a kolem příčné severojižní cesty byly vysázeny aleje.

Slohově jednotné se zámkem a současně s ním přestavěné a postavené jsou i další objekty areálu – hospodářský dvůr, který tvoří protiváhu zámecké budově, budova zahradnictví se skleníkem, pivovar a lesovna pod zámkem. Jižní závěr parku tvořil v této fázi hřbet nad pivovarem, na němž postavena empírová čajovna. V severozápadním cípu byl postaven obelisk na paměť císařů, jimž Metternich sloužil - Františka I. a Ferdinanda V.

Největší obdiv se váže k Lesní kapli svatého Kříže, vybudované v roce 1835 v pseudogotickém stylu, která se stala časem oblíbeným poutním místem okolních věřících. Je citlivě zasazena do lesoparku nad zámkem mezi přírodní kameny a do včech stran jsou od ní nádherné průhledy do okolí. Na dohled na Kamenné vyvýšenině se nachází litinová Čajovna, kde se ještě v třicátých letech minulého století podával pro panstvo Čaj o páté.

Zaslala Jana Šindelářová. Děkujeme.