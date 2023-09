O víkendu se ve Stříbře kola první ročník festivalu Stříbro žije. Návštěvníci si na stříbrském stadiónu užili sportu, tance, hudby i dobrého jídla, jak uvedl organizátor festivalu Štěpán Marek, vedoucí Marco-Polo production.

O víkendu se ve Stříbře konal první ročník festivalu Stříbro žije. | Foto: Martina Sihelská

„Počasí nám to trošku zhatilo, protože pak začalo vytrvale pršet, ale návštěvníky to nakonec neodradilo, tančili a zpívali i v dešti, nebo si prostě sedli pod připravené stany. Jsem moc rád, že se akce uskutečnila a moc bych chtěl poděkovat všem, kteří se na ní jakýmkoliv způsobem podíleli. Přál bych si, aby se z této akce stala tradice,“ řekl Marek.

V dětské zóně bylo stále plno, děti si užívaly pěnové párky, skákacího hradu a dalších atrakcí. Muži ocenili fotbalové utkání, kdy se na zeleném pažitu odehrál zápas mezi hráči TJ Baník Stříbro a SK Rapid Plzeň. V mezičase se představily tanečnice Silver Team Cheerleaders či Agcrew a také BMX Show. „Tančily jsme, když byla přestávka v poločase, a moc nás to bavilo, bylo hezky. Přišla se podívat i moje rodina. Je tu také skvělé občerstvení, spousta kamarádek, všichni jsme se těšili i na koncert," smála se Anežka Dlouhá.

Hudba, tanec, sport. Bavil se každý. Víkendový festival Stříbro žije se povedl

Velkým tahákem bylo vystoupení Pavla Callty. Ačkoliv právě při jeho vystoupení začalo pršet, lidé zůstali před pódiem a zpívali s ním. Po koncertě pak s úsměvem rozdával autogramy a fotografoval se s fanoušky. Našel si čas i na rozhovor.



Jak se vám líbilo ve Stříbře?

Bylo to tu skvělé, je škoda, že začalo pršet, ale zdálo se, že to ani nikomu nevadí, takže jsem byla rád, že koncert pokračuje.



Vy jste hlásil, že jste trochu nachlazený.

Ano, to je pravda, včera mi nebylo moc dobře a musel jsem si vzít paralen. Nechtěl jsem své fanoušky zklamat a koncert zrušit, ale nakonec se vše skvěle podařilo.



Ale fanynky byly asi zklamané, že nedostanou pusu.

Nemyslím, věnuji se všem, podepíšu se jim, vyfotím se s nimi. Žádné líbání by stejně neproběhlo.



Vydal jste už čtyři alba, to poslední vyšlo o Vánocích, plánujete další tvorbu?

Určitě, teď nejdříve chci vydat jeden singl, myslím během září by to mohlo vyjít. No a počátkem dalšího roku bych už rád měl hotové páté album.



Nevydáte se ještě na dovolenou?

Já se zrovna vrátil z Barcelony, takže spíše ne. Nebo, pokud pár dní vyjde, tak bych se tam ještě rád na pár dní vrátil. Kamarád tam bydlí, je tam moře a spousta krásných míst. Ideální místo na relax. Ale jinak se teď chci hlavně věnovat muzice a nahrávat.



Co byste vzkázal nejen fanouškům?

Užijte si zbytek léta a vyhýbejte se nemocem. Buďte na sebe opatrní. A snad zase brzy na viděnou na některém z mých koncertů.

Zdroj: Youtube