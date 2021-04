Hlavním tématem bylo heslo Plácáme se v tom stejně, které právě připomíná ptáky i ryby. Šablony k vymalování jsou upravené tak, že těla k sobě krásně zapadají.

"Tuto výzvu jsme před více než měsícem vyhlásili s městem Černošínem a spolkem Černošínské ženy. Obrysové šablony máme i internetu a každý si je vymaloval podle sebe jakoukoliv technikou, pastelkami, barvami, nebo třeba i jen obyčejnou tužkou, propiskou," uvedla Andršová.

Stále ještě přicházejí obrázky od lidí, které musí vystříhat. "Je to práce. Postupně vše vystřihnout a poskládat k sobě tak, aby na sebe siluety ptáků a ryb vzájemně navazovaly. Vznikají tak krásné mozaiky. A hlavní je to, že jsme se tu my, Černošínští, takhle krásně stmelili. Jedeme prostě na jedné vlně, jak ve vzduchu, tak na vodě," dodala Andršová.

Martina Sihelská