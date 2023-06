Letošního pasování prvňáčků na čtenáře se v Plané zúčastnilo 63 dětí.

Pasování plánských prvňáčků na čtenáře. | Foto: Petra Tomášková

Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka

Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka je celostátní projekt na podporu čtenářské gramotnosti. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje žáky prvních tříd základní školy veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.

Městská knihovna v Plané

Také městská knihovna v Plané se do projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka několik let zapojuje a pravidelně zve předškolní děti na programy do městské knihovny.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Samotnému pasování prvňáčků na čtenáře předcházela dvě setkání v knihovně. K oběma setkáním byly připraveny dvě knihy od stejných autorů: Helen a Thomas Dochertyovi. Zatímco na pozimním setkání knihovnice Anna Prášková četla dětem knihu Kniholap, na červnovém setkání knihu Rytíř, který nechtěl bojovat četly děti převážně samy. Obě setkání byla proložena vědomostními aktivitami, které zvláště v červnovém setkání měly ukázat, zda děti umí číst, zda tomu, co čtou, rozumí a co si pamatují.

Knížka pro prvňáčka – Křeček v letu

Součástí každého projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka je pro děti odměna v podobě knihy, kterou si děti odnesou domů. Letos jsme dětem darovali knihu Křeček v letu od autorky Zuzany Barilové doplněnou ilustracemi Markéty Vydrové. Zmiňované knihy jsou výjimečné tím, že jsou určené přímo pro tento projekt a minimálně tři roky nebudou na knižním trhu k mání.

Sponzorský dar – Abeceda zvířátek

Díky sponzorskému daru v hodnotě více než 18 000 Kč od knihkupectví Knihy Dobrovský si každý pasovaný čtenář odnesl ještě druhou knihu – Abeceda zvířátek od autorky Vladimíry Staňkové s ilustracemi Anny Dinnerové. Knížka vyšla v edici Dráčkovo první čtení a pro naše nově pasované rytíře řádu čtenářského je to skvělá kniha na procvičování čtení i samotné abecedy.

Přejeme všem dětem a jejich paním učitelkám a pánům učitelům, aby prožili krásné prázdniny, a připomínáme, že otevírací doba městské knihovny je i přes prázdniny stejná jako během celého roku, tj.: po 9:00–12:00, 13:00–17:00; út 9:00-12:00, 13:00-16:00; st 9:00-12:00, 13:00-17:00; pá 9:00-12:00, 13:00-16:00.

