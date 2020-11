Vydejte se na výlet s naším čtenářem Pavlem Novým.

Listopad na pastevních hanovských pláních. | Foto: Pavel Nový

Co do počasí patrně už máme pohodové dny turistického babího léta zcela za sebou. Co do života s viry těžko se těšit na dny příští, snad právě vycházky do přírody mohou nám dodat další chuť a víru v lepší zítří. V lidové meteorologii patří před půlí listopadu k významným den svatého Martina (11. 11.), ke kterému se vztahuje řada pranostik. Z nich nejpopulárnější jsou bezpochyby ty, které připomínají možnost prvního sněžení či uvažují o výhledech na budoucí zimu.