Z centra obce jsme se vydali do údolí k tzv. Úterské zátoce, což je jedna z největších zátok Hracholuské přehrady. Jejím přítokem je Úterský potok pramenící západně od Bezvěrova.

Je to procházka velmi příjemná, ale náročná a rozhodně ne zadarmo. Připravte se na obtížný terén. Stezka vede chvílemi po skalách nebo do strmého kopce. Výhled ale stojí za to.

Barbora Brázda