Kostel sv. Jiří v Černošíně. | Foto: Pavel Nový

Ano, až na známé karanténní okolnosti užili jsme si dle možností letošní čas velikonoční, hlavně zahrádky byly plné rodinné pohody a vnoučat s kočárky i bez. Až člověka napadá, zda by nám celkový poklid v obcích i městech, na silnicích i v přírodě neslušel i v časech a dnech tak říkajíc obyčejných. Všude samá ochota a ohleduplnost, třeba v marketech, navíc zde nové hygienické přístupy, ty už by tu mohly zůstat s námi, což by bylo dobré pro zdraví nás všech a fajn pro celé Česko. Také přebohaté variace roušek všech typů a barev, doklad nápaditosti i šikovnosti některých mezi námi, hlavně žen, díky za to.