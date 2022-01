První den v roce se tak na stříbrském náměstí sešli lidé u tradičního novoročního punče, na místě hrála kapela CITY BAND a úderem 19. hodiny se na náměstí setmělo a začalo promítání. "Chtěli jsme překvapit nějakou novinkou a díky sponzorům se nám to povedlo. Tak věřím, že se promítání lidem líbilo," uvedl ředitel MKS ve Stříbře David Blažek. Náměstí bylo plné diváků. "My si to užili parádně, takové rodinné setkání. Akce se moc povedla, děkujeme," vzkazují Bohouš a Petra Stehlíkovi.