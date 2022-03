Gymnázium Tachov: Pionýrská 1370. Protože nám není lhostejný osud Ukrajiny zasažené válkou, z iniciativy studentů současných i minulých vznikla na gymnáziu sbírka pro Ukrajinu.1. vlna sbírky proběhne od dnešního dne do pátku 4. 3. 2022. Věci ze seznamu (viz níže) může veřejnost přinést do školy v čase od 8 do 15 hodin. Odvoz věcí proběhne v sobotu dopoledne, v tuto chvíli preferujeme hlavně jídlo, které je ve většině ukrajinských měst již nedostupné či obtížně získatelné. Sbírka poté bude pokračovat ještě v průběhu jarních prázdnin, kdy bude možné věci donést do školy v době od 8 do 12 hodin.

Zde přikládáme seznam nejpotřebnějších věcí:Deky, Spacáky, Karimatky, Termosky, Trvanlivé potraviny (těstoviny, čočka, hrách, mouka, cukr, sůl, sušenky, čaje, cucavé bonbony, čokoládové tyčinky), konzervované věci - spíše v plechovkách, skleněné se mohou rozbít. Vitamíny v tvrdém obalu, Ženské hygienické potřeby, Dětské pleny, Fixační dlahy a ortézy, Léky proti bolesti, Léky na snížení teploty, Roztoky na čištění ran. Lékařské nůžky, Obvazy, Škrtidla, Powerbanky.

Pomoc Ukrajině ze Stříbra: Martina Přenosilová, Lesní cesta 762, Stříbro. Jedná se o soukromou sbírku, v případě pomoci můžete kontaktovat organizátorku na čísle: 724 516 765. Nežádanější je: rýže, masové konzervy, instatní jídla, mýdla šampony, dámské vložky, prací prostředky, pleny, analgetika, léky na horečku, dezinfekce, termofólie, náplasti, tablety na čištění vody, spacáky, karimatky a peřiny.