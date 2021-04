Pavle je dvacet a schizofrenii má již od dětství. Má ten vzácný typ schizofrenie, kdy pacient ustrne v dětském věku a má jen minimální šanci na vyléčení. Už odmalička bere silné prážky a její postava narostla do váhy 150 kg.

Pavla je velmi dobrosrdečná a férová dívka. Vždy si pamatuje, kolik přesně si od vás vypůjčila cigaret a vše poctivě vrací, jakmile je to možné. V době, kdy byla na oddělení 12, byla svědkem toho, kdy velmi agresivní pacientka napadla sanitáře a celý incident promptně vyřešila. Jednoduše chytila onu agresorku za vlasy a pak její hlavou prorazila skleněnou výplň dveří. Sanitář byl zachráněn a Pavla dostala pochvalu.

Jen od sanitářky Dany Tlusté na oddělení 32 A nedostávala pochvaly, ale schízy zdarma. Jednou tuto sanitářku přistihla s plnými koutky sýra, aby vzápětí zjistila, že v ledničce pacientů chybí jedné pacientce sýr. Pak se dozvěděla o mizejících čtvrtečních koblížkách a nedělních vánočkách a tak podobně. Něco jiného je schopnost chránit personál před pacienty a něco jiného je chránit pacienty před personálem.

Krokodýlům hned uvěříte

Z nějakých prapodivných důvodů schizofrenikům nikdo nevěří a personálu věří všichni všechno. Asi je to tím, že oni mají občanské průkazy, kdežto naše zabavené občanky jen leží zabavené ve skladu a doufají, že se s námi a našimi útulnými peněženkami snad ještě někdy setkají. Ptal jsem se na to krokodýlů a ani oni nechápali, proč je pravda vázána na přítomnost občanského průkazu ve vaší peněžence. Navíc krokodýlové žádné občanky nepotřebují. Stačí jim, když ukážou zuby a všechno jim hned uvěříte.

Tato bezmocnost dohnala Pavlu k tak veliké schíze, že při směně sanitářky Dany Tlusté odmítala chodit na jídlo jen pro to, aby ji nemusela vidět. Nejdřív jsem si říkal, že je to od sanitářky Dany Tlusté velmi milé. Taková dieta zadarmo pro dívku, co má 150 kg, ale když doktorka začala předepisovat Pavle diazepamy a hromady dalších kouzelných pilulek jak na běžícím páse, aby ji zbavila této hladovkové schízy, tak mi přišlo divné, proč Pavla omdlévá na chodbě a v kuřárně.

Nakonec to nevydržela a šla si na sanitářku Danu Tlustou stěžovat vrchní sestře, že tato sanitářka krade bláznům jídlo a rozdává schízy zdarma, aniž by vystavila potřebný EET účet. Pořádek musí bejt! To věděl už i Švejk, a to i v blázinci. A protože se Pavla před vrchní zmínila, že i já jsem byl svědkem milého chování sanitářky Tlusté, tak jsem byl do celé záležitosti nedobrovolně zatažen. Vrchní sestra za mnou přišla na jídelnu s přáním se mnou někde v ústraní mluvit.

Kdo ví, jak to skončí

Sedli jsme si do nejvzdálenějšího kouta, daleko od ostatních a tam mi bylo vysvětleno, jak jsou lidé bez občanky v peněžence nedůvěryhodní, obzvláště ti, co mojí diagnostikovanou schizofrenii. A protože já nejsem blázen, jen tu trávím svou zaslouženou dovolenou, tak jsem dostatečně důvěryhodný, přestože i má občanka na mě smutně čeká ve skladu. Chvíli jsem mlčel a dělal, jako že přemýšlím, protože jsem potřeboval chvíli času na poradu s krokodýly v mé hlavě. Nakonec jsme i s krokodýly usoudili, že bude dobré zastat se Pavly, jelikož jsem v té době byl zvolený předseda komunity pacientů a ne předseda sanitářek. A tak jsem vrchní pravdivě popsal, co jsem viděl na vlastní oči.

Dodnes nevím, zda jsem udělal dobře, či nikoliv. Sanitářka Dana Tlustá byla potrestána odebráním prémií a přesunuta na jiné oddělení. Vzhledem k její finanční nouzi ovšem nebudou na jejím novém působišti mizet jen koblížky, vánočky, krabicové mléko, rohlíky a sem tam kolínka, ale zřejmě i polovina všech porcí od snídaně až po večeři. Navíc kde teď budou schizofrenici na oddělení 32 A shánět schízy zdarma?

A tak došlo k tomu, že na oddělení 32 A padají koblížky z nebe a když chcete sehnat pořádnou schízu, tak ji nedostanete zdarma, ale musíte si ji zasloužit.

PS.: Jestli si myslíte, že když má někdo krokodýly v hlavě, je blázen, tak to se pěkně mýlíte. Nedávno jsem viděl v televizi chlápka, co měl v hlavě hřebík a žádnej blázen to tedy nebyl.

Jan Básník

Zaujala vás tato povídka? Přečtěte si i další ze stejného prostředí: Oddělení 32 A a Oddělení 32 A, kapitola č. 2 aneb Schízy zdarma a O peckách a lidech aneb Hamletovská otázka na oddělení 32 A.