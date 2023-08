Paní Eva Kaurová ze Stříbra už před pár lety překročila padesátku a protože ji nebaví jen tak sedět u televize, pustila se do odvážných kousků. Vlastně, jak sama říká, teď už si začíná plnit sny.

Z Lomečku u Mrákova. | Foto: se souhlasem Martiny Sihelské

A protože má plno přátel, tak ji kamarád vyhecoval, ať si zkusí potápění. Tak se stalo před pěti lety a od té doby je z paní Evy zkušená potápěčka. A mluví, pro mnohé, cizím jazykem, například, že potřebuje oktopus nebo sucháč, na záda pak twin. Po výměně otázek a odpovědí je jasné, že jde o dýchací trubici do úst, když jste navlečení do potápěčského obleku a na zádech nesete dvojčata - kyslíkové bomby. "Všechno je v hlavě. Chcete-li se potápět, nikdy to nedělejte po nějakém psychickém vytížení, nesmíte myslet na negativní zážitky z posledních hodin. Žádné starosti z práce, hádky se sousedy, nic. Platí pravidlo, pod vodu nebrat starosti, vše hodit na hlavu. Protože právě hlava je pod vodou velmi důležitá. Musíte být zcela soustředění na ponor a stále být připraveni na nenadálé situace. Musíte sledovat nejen okolí pod vodou, mít stále na dohled druhého potápěče. Protože jít se potápět sám je nebezpečné, to nikdy nedělejte. Také musíte neustále sledovat kontrolní budíky, hlídat čas ponoru, aby vám vyšel kyslík, mít ve výstroji opravdu vše potřebné, například i nože na přeříznutí, kdyby potápěč uvízl mezi vlasci, lany, v trávě. Ačkoliv se to nezdá, když jdete do vody, máte o 40 kg výstroje navíc," vypočítává v rychlosti základní povinnosti potápěčů Eva Kaurová.

Pokud se chcete i vy přidat do rýmu potápěčů, připravte se na velké zkoušky, je to podobné, jako byste chtěli získat řidičský průkaz. Čeká vás spousta teorie, výpočty z matematiky a fyziky a také získat praxi pod zkušeným dohledem. Tady přišel na řada kamarád Jan Ryba. "Eva je moc šikovná a všechno se rychle naučila, a to jsou zkoušky opravdu těžké. Začínali jsme nejdříve v bazéně, aby si vyzkoušela, co a jak, učila se ovládat veškeré příslušenství, které pod vodu potřebuje. Někdo se učí rychleji, Eva je právě ta z šikovných, co vše rychle pochopí, a tak se už dnes pravidelně potápíme," uvedl bady - tedy průvodce pod vodou, Jan Ryba s dlouholetou praxí.

Pokud vás tento koníček láká, určitě se ho neučte jen tak někde na dovolené v rámci zpříjemnění pobytu u moře. To je totiž něco úplně jiného. Správně se musíte naučit ovládat počítač, kompas, řadu dalších nutných přístrojů. Odečítat z ukazatelů, znát hloubku, mít bezpečnostní zastávky. Na ruce najdete většinu informací, slouží k tomu počítač v podobě chytrých hodinek. Hlídá to nejcennější - život. A pokud vám někdo dá jen takový rychlokurs, tak to opravdu ještě nejste zkušený potápěč," dodali Eva Kaurová a Jan Ryba s tím, že nejdůležitější je překonat obavy. A tak i já, jsem si zkusila na minutu lehnout pod vodu.