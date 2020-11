V době nouzového stavu, kdy není možné se setkávat, je kvůli izolaci mnoho lidí nešťastných. Nejhůře to nesou naši nejstarší spoluobčané. Naše Přání do schránky je bezpečný způsob jak říct, že na naše seniory myslíme. Že nejsou sami.

Přání do schránky adresáta jistě potěší. | Foto: Archiv Jany Miltové

Všechno to začalo návštěvou u rodičů. Dědeček šel do obchodu pro rohlíky a babička nám mezi tím připravovala tradičně míchaná vajíčka. Babička byla ze všeho, co se děje, velmi skleslá a nešťastná. Stále poslouchala rádio, jestli jí neřeknou nové informace. Po jídle moje nejmladší dcerka uprosila babičku, aby šly spolu nakrmit slepičky. Babička se z procházky vrátila celá nadšená. Očí jí zářily, když nám oznamovala, že našla ve schránce pohled.