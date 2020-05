Také je můžete vidět každý den ve výkladních skříních. Usmívají se z nich na vás sympatické tváře chlapců a děvčat, pro něž v těchto dnech nadešel důležitý životní okamžik - čas maturit.

Ať jsou maturity státní nebo školní, studenty děsí už nyní a mnohým z nich nedávají spát. Abych je v jejich přípravách trochu uklidnil, zjistil jsem, že básník Jaroslav Vrchlický maturitu na klatovském gymnáziu udělal jen s "pomocí boží", že spisovateli Aloisu Jiráskovi se vedle matematiky nevedlo také v dějepise nebo že vynikající cestovatel Emil Holub dokázal propadnout hned ze tří předmětů najednou.

Ono totiž dost záleží na tom, co do kterého předmětu ten který student investoval, jak se snažil, a v neposlední řadě i jaké měl štěstí. To ostatně dobře víte vy, kteří máte maturitu úspěšně za sebou. Snažme se tedy pochopit študáckou dušičku, která nyní myslí na to, zda se o některý z předmětů neměla přece jen zajímat trochu dříve, když teď neví, čím a jak začít. A maturita na dveře nejen klepe, ale přímo buší.

Blíží se maturity. Na mnohé ostřílené studenty se naposledy usmějí černé tabule a jejich učitelé si zanedlouho vydechnou: "Chválabohu, že to máme za sebou!"

Ivan Nikl