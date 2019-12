Nevšední přednášku měli v černošínském muzeu. Pozvali tam historika a numismatika Miroslava Husa ze Západočeského muzea v Plzni, který posluchačům vyprávěl, jak se začaly vyrábět groše, z jakých byly kovů, proč byl každý jiný a jak se časem ražba mincí zdokonalovala. Nechyběla ani připomínka o nálezu stříbrných grošů u hradu Volfštejna.

Přednáška o groších | Foto: Martina Sihelská

Přednášející byl s účastí spokojen. "Byli tu lidé, kteří o to měli opravdový zájem, dokázali se i na něco zeptat, podívali se i na vystavené groše. Malý muzejní prostor mi poskytl komorní atmosféru s přímým kontaktem posluchačů," uvedl Miroslav Hus.

Na přednášku přišla také Ivana Ptáková. "Pro mě to byla velmi poučná a zajímavá beseda. Pan Hus dobře mluvil, dokázal upoutat. Vůbec jsem netušila, kolik druhů grošů se dříve vyrábělo. Úžasné bylo i porovnání, co se za kolik grošů dalo v té době koupit," uvedla Ptáková.