/GALERIE/ Ve dnech 14. – 16. března navštívil náš předseda spolku Bratrstva sv. Barbory ve Stříbře K.Neuberger několik institucí na severní Moravě. První cesta vedla do Štramberka za sběrateli minerálů. Získal zde z dob již minulých, několik vzorků v lomu Kotouč (pyrity a fluority). Poté jeho cesta již vedla do Ostravy, kde se zastavil u sběratele hornických artefaktů M.Beneše, zde se mu podařilo výměnou získat dva staré vzorky stříbrských barytů (cca 1926).

Předseda spolku Bratrstva sv. Barbory ve Stříbře K.Neuberger několik institucí na severní Moravě. První cesta vedla do Štramberka za sběrateli minerálů. Získal zde z dob již minulých, několik vzorků v lomu Kotouč (pyrity a fluority). | Foto: V. Nejedlý a K.Neuberger.

Večerní posezení s Nadací Landek se nekonalo pro nemoc. Přesto byl podvečer zakončen příjemným posezením s předsedou Spolku krojovaných horníků ze Stonavy. Místní spolek odkoupil celou sadu publikací s hornickou tématikou, kterých je autorem náš předseda. Další den začal návštěvou s.p. DIAMO u náměstka V. Dorazila, který je rovněž předsedou SHHS ČR. Co jsme si poslední dobou nestihli říci, se podařilo nyní. Poté další cesta vedla na AV ČR k dalšímu velkému fandovi hornictví R.Kukutschovi. Před dalším jednáním stihl navštívit Mineralogické muzeum při VŠB. Kdo z vás je srdcařem města Stříbra, stojí za to se v této mineralogické sbírce při cestách do Ostravy zastavit. První na co narazíte, již při vstupu jsou u schodiště do prvního patra dva stříbrské minerály o velikostech 60 x 60 cm. Vystoupíte do prvního patra a opět první na čem spočine váš zrak, jsou vitríny s mineralogickými skvosty stříbrských minerálů ze sbírek bývalé Vysoké školy báňské v Příbrami. Většinu vzorků tvoří (galenit, křemen, kalcit, baryt, sfalerit, cerusit) nalezených koncem 19. století a v začátku 20. století z místních dutin (viz. přiložené fotografie). Hlavním bodem programu našeho předsedy byla návštěva u děkanky HGF prof. H. Staňkové. Probralo se vše možné včetně dubnové návštěvy studentů VŠB ve Stříbře a v Domažlicích. Zakončení třídenní cesty byla návštěva lomu v Horních Borech. Tak zase příště nashledanou.

Zdař Bůh

Zaslal V. Nejedlý a K.Neuberger. Děkujeme.