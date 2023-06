Vůbec poprvé v historii naše MŠ Kladruby zorganizovala školu v přírodě. Přihlášené děti v předškolním věku se tak v úterý 9. 5. 2023 rozloučily s maminkami a tatínky a vydaly se autobusem do chráněné krajinné oblasti Český les, přímo do rekreačního střediska Rybník.

Vůbec poprvé v historii naše MŠ Kladruby zorganizovala školu v přírodě. | Foto: MŠ Kladruby

Poté, co jsme se ubytovali, jsme se vydali na průzkum nejbližšího okolí. Objevili jsme krásné dětské hřiště a místní nám prozradili, že je úplně nové. Pořádně jsme ho využili a přitom nám vyhládlo. Po výborném obědě nám paní učitelka prozradila, že v místních lesích žijí skřítkové. Seznámili jsme se se skřítkem Lesníčkem a vílou Lesněnkou a vydali jsme se je hledat. A protože jsme se v lese chovali potichu, za chvilku už někteří z nás viděli barevné čepičky. Na podrobný průzkum jsme si vzali lupy. Při zpáteční cestě jsme zachránili kus lesa tím, že jsme ho vyčistili od odpadků. Ten den nám počasí přálo, a tak nás večer čekalo překvapení v podobě pikniku na louce. Opekli jsme si buřty, chleby, pochutnali si na zelenině. Po takovém dni plném zážitků a po večerní pohádce jsme všichni brzy usnuli a ráno se probudili v dobré náladě. Škoda jen, že venku pršelo. I přesto jsme se ale po snídani vydali hledat poklad skřítka Lesníčka. Šli jsme v pláštěnkách a gumovkách vyznačenou cestou a plnili jsme různé úkoly, takže poklad byl náš a stál za to!

Odpoledne déšť ještě zesílil, tak jsme uvítali možnost návštěvy bowlingového centra. Spousta kamarádů hrála bowling úplně poprvé a všichni se kolo od kola zlepšovali. Za naše vítězství jsme byli odměněni diplomem a připili si šampaňským, samozřejmě dětským! Po večeři nás ještě čekala diskotéka, ale předtím jsme každý obdržel dopis nebo pohled od maminky, tatínka, nebo i celé rodiny. Sice se nám někomu stýskalo a ukáplo pár slziček, ale když jsme všichni slyšeli, jak nás mají doma rádi a že se na nás těší, bylo nám zase hned veseleji. A po pořádném tančení a rejdění jsme usínali spokojení.

Tachovští gymnazisté připravili zajímavé dopoledne pro žáky ZŠ a MŠ Halže

Poslední ráno bylo opět deštivé, ale to vůbec nevadilo, protože za námi přijela paní Jana Vobořilová a pan Vladimír Janovský z Lesů ČR z Horšovského Týna a ti si pro nás připravili program o lese. Nejdříve nám vysvětlili, jak to v lese chodí a zeptali se, jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem. Také jsme se dozvěděli, jak a za jak dlouho se ze semínka stane dospělý strom. Společně jsme si připomenuli, jaká zvířata u nás v lese žijí a jak se zachovat v situaci, kdybychom nějaké lesní zvíře potkali. Program byl doplněn praktickou ukázkou rohů a parohů některých lesních zvířat s tím, že jsme měli možnost rozdíly sami vidět a osahat. Velice pěkně byl program proložen poutavými soutěžemi a doplněn vyplňováním pracovních listů. Na závěr si nás lesníci vyzkoušeli, jestli víme, jak se v lese chovat nesmíme, a ukázali jsme jim, že to známe, a i třídit odpadky umíme. Za všechnu svou píli jsme byli odměněni mysliveckou čepicí, pexesem a dárkovými předměty.

Po obědě jsme ještě stihli nakreslit a pojmenovat každý svého skřítka. Společně jsme je nalepili a vyrobili tak koláž, která je vystavena ve venkovní vitríně zahrady mateřské školy. To už na nás čekal autobus. A maminky v Kladrubech taky. 11. 5. 2023 jsme dojeli domů unavení, ale šťastní a plní zážitků.

MŠ Kladruby