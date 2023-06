Žáci 2. stupně ZŠ Přimda pracují v letošním školním roce na pěti eTwinningových projektech. Díky grantu z programu Erasmus+ mělo osmnáct děvčat a chlapců možnost navštívit ve dnech 28. května – 3. června partnerskou školu v polském Mielżynu. Tématem setkání byla práce na dvou našich společných eTwinningových projektech, a sice na UNICEF-Puppen auf Europareise a na projektu Teatrzyk Kamishibai.

Přimdští žáci navštívili Polsko. | Foto: ZŠ Přimda

Do partnerské školy v Mielżynu jsme dorazili v pondělí 29. května v časných ranních hodinách. Po přivítání ve škole začal program. Nejprve hodina sportu společně s polskými kamarády. Následovalo oficiální přivítání paní ředitelkou Urszulou Potaś a představení všech účastníků setkání, našich škol, regionů a zemí prostřednictvím divadélka Kamishibai.

Poté se žáci rozdělili do dvou skupin – jedna se pustila do šití panenek UNICEF, druhá připravovala příběhy panenek pro divadélko Kamishibai. První panenky, které jsme tvořili, byly oblečeny do lidových krojů všech zemí zapojených do projektu UNICEF-Puppen auf Europareise, tedy České republiky, Polska, Dánska, Chorvatska, Itálie, Rumunska, Řecka, Slovenska a Slovinska. Setkání se zúčastnila rovněž dívka z Ukrajiny, jedna panenka proto nesla ukrajinský kroj. Po práci následoval opětovně sport a nakonec přesun do prázdninového letoviska ve Skorzęcinu, kde jsme byli ubytováni.

V úterý nás čekal celodenní výlet do lokality Jankowo Dolne. Pracovníci skupiny Smile Travel si tu pro nás připravili zábavné sportovní hry – střelbu z luků, úkolovou hru a teambuidingové aktivity. Padesát dětí z Čech a Polska bylo rozděleno do tří skupin a společně plnilo úkoly. Po návratu do Skorzęcinu nás vylákalo sluníčko na pláž, několik odvážlivců vlezlo i do čistých, ale chladných vod jezera. Po koupání jsme už spěchali za polskými kamarády do restaurace Bombola, kde na nás čekalo pohoštění v podobě vaflí a po něm společné karaoke, které si všichni zúčastnění opravdu užili.

Středa byla opětovně věnována sportu. Nejprve jsme tři hodiny relaxovali v největším polském aquaparku Termy Maltańskie v Poznani. Děti si užily nejrůznějších vodních atrakcí – skluzavek, tobogánů, umělého vlnobití pod „hromovou horou“,… Odpoledne jsme se přesunuli do lanového parku Pyrland a vyzkoušeli své dovednosti na lanové dráze. Ti odvážnější překonávali překážky ve výšce 8 m, ostatní ve výšce 4 metrů nad zemí. Unavení, ale spokojení jsme se vrátili večer do Skorzęcinu. Po večeři čekalo děti překvapení – zmrzlinový pohár jako dárek k nadcházejícímu Mezinárodnímu dni dětí.

Ve čtvrtek ráno jsme Skorzęcin opustili a na poslední dva dny jsme se přestěhovali do partnerské školy v Mielżynu, kde jsme pokračovali v šití panenek UNICEF a v práci na divadélku Kamishibai. Ve volných chvílích jsme se věnovali sportu, nechyběla ani diskotéka. K večeři si žáci upekli pizzu, nocovali společně s polskými kamarády na žíněnkách v tělocvičně.

V pátek jsme se věnovali také hudbě – děti společně zazpívaly Gaudeamus igitur a polské písničky Stokrotka a Hej, sokoły. Odpoledne představily výsledky své práce – hotové panenky UNICEF i divadélka Kamishibai. Setkání oficiálně zakončila poděkování obou paní ředitelek (polské i české), ale na loučení bylo pořád ještě dost času. Večer jsme navštívili místní hasiče, kteří pro nás připravili oheň, na němž jsme si upekli klobásky. Večer patřil opětovně diskotéce. I přes únavu se jen málokomu chtělo zalézt do spacáku a spát – byl to přece jen poslední společný večer.

V sobotu ráno nastalo loučení a odjezd domů.

Týden v Polsku utekl jako voda a přinesl spoustu výsledků. V pondělí ráno se v Mielżynu sešli učitelé a žáci dvou škol. Brzy ale vytvořili jeden společný veliký tým, v němž nebylo znát, kdo je kdo. Děti navázaly nová přátelství. Ke komunikaci používaly češtinu, polštinu, případně angličtinu. Ušili jsme na dvacet panenek UNICEF. Panenky v lidových krojích pošleme našim projektovým partnerům, ty ostatní věnujeme fondu UNICEF. Každá panenka, kterou UNICEF prodá, přispěje na očkování jednoho dítěte v zemích třetího světa. Čeští žáci se od svých polských kamarádů naučili tvořit příběhy pro divadélko Kamishibai. Učitelé obou škol si vyměnili zkušenosti.

Setkání skončilo, naše spolupráce, která trvá již deset let, však pokračuje dál. Nyní opětovně online, prostřednictvím eTwinningu, ale těšíme se, že se třeba za rok sejdeme znovu. Chtěli bychom naše polské kamarády přivítat u nás na Přimdě, a pokud to bude jen trochu možné, opětovně bychom se rádi vypravili do Polska.

Poděkování patří kolegyním a kolegovi ze SP w ZSP Mielżyn – Małgorzatě Walczykiewicz, Ewelině Zawodne a Romanu Organiśczakovi za úžasný program, který pro nás připravili, a za to jak se o nás po celý týden starali. Stejně tak zaslouží obrovský dík ostatní zaměstnanci ZSP Mielżyn – paní kuchařky, uklízečky,… Veliký dík náleží rovněž panu Pawłu Krzyżańskému za zajištění našeho spokojeného pobytu ve Skorzęcinu. A v neposlední řadě veliký dík panu Vrbovi, který nás bezpečně dopravil do Polska a zpět.

