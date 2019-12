Žáci 8. a 9. ročníku Základní školy v Přimdě se vydali na statek Bernard u Sokolova, kde pro ně byly připraveny dva programy – Vodníci versus Vetřelci a Fotomuzeum řemesel.

Projektový den na statku Bernard | Foto: Jana Anděl Valečková

Po příjezdu na statek nás přivítala paní Dolejší, která byla naší průvodkyní po obou aktivitách. Nejprve seznámila žáky s jejich úkoly v programu Vodníci versus Vetřelci, rozdělila je do skupin a vybavila každou skupinku pracovními listy a potřebnou technikou: zařízeními pro odposlech, čeřeny, lupami, busolami, GPS lokátory a zkumavkami pro odběr vzorků vody z rybníka, řeky a potoka. Poté se děti vydaly na vycházku do okolí statku. Cestou měly za úkol najít invazivní rostliny, poznat předem určené druhy stromů, zaměřit své nálezy pomocí GPS lokátoru či nabrat vzorky vody k pozdějšímu výzkumu. Svá pozorování zapisovali žáci do pracovních listů a po skončení programu ještě vyplnili kvíz, aby si ověřili, co se díky němu naučili.